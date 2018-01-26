Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Южная Корея

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Молдова (последние 20 матчей: +2 =5 -13)
- 09.10.2017 Молдова 0:1 Австрия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Ирландия 2:0 Молдова ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Молдова 0:2 Уэльс ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Сербия 3:0 Молдова ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Молдова 2:2 Грузия ОМЧ2Е
- 06.06.2017 Израиль 1:1 Молдова ТМС
- 27.03.2017 Турция 3:1 Молдова ТМС
- 24.03.2017 Австрия 2:0 Молдова ОМЧ2Е
- 19.03.2017 Сан-Марино 0:2 Молдова ТМС
- 17.01.2017 Катар 1:1 Молдова ТМС
- 12.11.2016 Грузия 1:1 Молдова ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Молдова 1:3 Ирландия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Молдова 0:3 Сербия ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Уэльс 4:0 Молдова ОМЧ2Е
- 03.06.2016 Швейцария 2:1 Молдова ТМС
- 27.05.2016 Хорватия 1:0 Молдова ТМС
- 28.03.2016 Андорра 0:1 Молдова ТМС
- 24.03.2016 Мальта 0:0 Молдова ТМС
- 17.11.2015 Азербайджан 2:1 Молдова ТМС
- 12.10.2015 Швеция 2:0 Молдова Е2ОМ
Южная Корея (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 16.12.2017 Япония 1:4 Южная Корея ЧВА
- 12.12.2017 КНДР 0:1 Южная Корея ЧВА
- 09.12.2017 Южная Корея 2:2 Китай ЧВА
- 14.11.2017 Южная Корея 1:1 Сербия ТМС
- 10.11.2017 Южная Корея 2:1 Колумбия ТМС
- 10.10.2017 Марокко 3:1 Южная Корея ТМС
- 07.10.2017 РОССИЯ 4:2 Южная Корея ТМС
- 05.09.2017 Узбекистан 0:0 Южная Корея ОМЧ2А
- 31.08.2017 Южная Корея 0:0 Иран ОМЧ2А
- 13.06.2017 Катар 3:2 Южная Корея ОМЧ2А
- 07.06.2017 Ирак 0:0 Южная Корея ТМС
- 28.03.2017 Южная Корея 1:0 Сирия ОМЧ2А
- 23.03.2017 Китай 1:0 Южная Корея ОМЧ2А
- 15.11.2016 Южная Корея 2:1 Узбекистан ОМЧ2А
- 11.11.2016 Южная Корея 2:0 Канада ТМС
- 11.10.2016 Иран 1:0 Южная Корея ОМЧ2А
- 06.10.2016 Южная Корея 3:2 Катар ОМЧ2А
- 06.09.2016 Сирия 0:0 Южная Корея ОМЧ2А
- 01.09.2016 Южная Корея 3:2 Китай ОМЧ2А
- 05.06.2016 Чехия 1:2 Южная Корея ТМС
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Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Южная КореяДо начала игры осталось 1 день 11 часов 11 минут, которая состоится 27.01.2018.
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