Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Марибор

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Зенит (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 07.02.2018 Зенит 1:0 Црвена Звезда ТМК
- 04.02.2018 Зенит 0:0 Слован Братислава ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 25.01.2018 Зенит 5:1 Славия Прага ТМК
- 22.01.2018 Зенит 5:0 Копенгаген ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 23.11.2017 Зенит 2:1 Вардар ЛЕ
- 19.11.2017 Зенит 5:0 Тосно ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
- 02.11.2017 Русенборг 1:1 Зенит ЛЕ
- 29.10.2017 Зенит 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 19.10.2017 Зенит 3:1 Русенборг ЛЕ
- 15.10.2017 Зенит 0:1 Арсенал Тула ПЛ
- 01.10.2017 Анжи 2:2 Зенит ПЛ
- 28.09.2017 Зенит 3:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 24.09.2017 Краснодар 0:2 Зенит ПЛ
Марибор (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 06.12.2017 Марибор 1:1 Севилья ЛЧ
- 02.12.2017 Марибор 2:1 Горица ПЛ
- 29.11.2017 Марибор 1:1 Олимпия Любляна К
- 25.11.2017 Целе 2:1 Марибор ПЛ
- 21.11.2017 Спартак Москва 1:1 Марибор ЛЧ
- 17.11.2017 Марибор 1:0 Олимпия Любляна ПЛ
- 11.11.2017 Олимпия Любляна 3:0 Марибор К
- 04.11.2017 Кршко 0:5 Марибор ПЛ
- 01.11.2017 Ливерпуль 3:0 Марибор ЛЧ
- 28.10.2017 Домжале 0:1 Марибор ПЛ
- 21.10.2017 Марибор 1:0 Анкаран ПЛ
- 17.10.2017 Марибор 0:7 Ливерпуль ЛЧ
- 13.10.2017 Рудар Веленье 1:2 Марибор ПЛ
- 30.09.2017 Марибор 0:0 Триглав ПЛ
- 26.09.2017 Севилья 3:0 Марибор ЛЧ
- 22.09.2017 Алюминий 2:3 Марибор ПЛ
- 17.09.2017 Горица 0:3 Марибор ПЛ
- 13.09.2017 Марибор 1:1 Спартак Москва ЛЧ
- 08.09.2017 Марибор 0:0 Целе ПЛ
- 05.09.2017 Табор 0:3 Марибор К
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - МариборДо начала игры осталось 2 дня 6 часов 3 минуты, которая состоится 10.02.2018.
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