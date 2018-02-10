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2017-2018
Джамшедпур
0:0
Перерыв
Нортист Юнайтед
0'
12' Желтая карточка
Lalrindika Ralte
30' Желтая карточка
Seimeinlen Doungel
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Seimeinlen Doungel получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Lalrindika Ralte получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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