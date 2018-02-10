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2017-2018
0:0
Перерыв
12' Желтая карточкаLalrindika Ralte
30' Желтая карточкаSeimeinlen Doungel
|
12'
Состав команд
Джамшедпур
- Основной состав
- 1 Пал Субрата Вратарь
- 2 Бикей Андре Защитник
- 25 Азука Изу Нападающий
- 21 Bikash Jairu
- 10 Jerry Mawihmingthanga
- 12 Ashim Biswas
- 6 Wellington XVII
- 4 Tiri
- 26 Raju Yumnam
- 23 Souvik Chakraborty
- 22 Memo
- Запасные игроки
- 14 Mehtab Hossain Полузащитник
- 9 Бельфорт Кервенс Полузащитник
- 17 Farukh Choudhary
- 8 Trindade
- 7 Sameehg Doutie
- 13 Sairuat Kima
- 33 Sanjiban Ghosh
Нортист Юнайтед
- Основной состав
- 13 Rehenesh TP Вратарь
- 3 Sambinha Защитник
- 4 Nirmal Chettri Защитник
- 14 Боргес Роуллин Полузащитник
- 9 Seimeinlen Doungel Полузащитник
- 20 Lalrindika Ralte Полузащитник
- 10 Марсио Жуниор Полузащитник
- 6 Maic Sema Полузащитник
- 21 Martin Diaz II
- 5 Jose Goncalves II
- 16 Robert Lalthlamuana
- Запасные игроки
- 12 Reagan Singh Защитник
- 99 Danilo IX
- 27 Джон Джарио Москера
- 18 Malemnganba Meetei
- 45 Fanai Lalrempuia
- 33 Gursimrat Gill
- 1 Ravi Kumar
Предыдущие игры
Джамшедпур (последние 14 матчей: +6 =4 -4)
- 01.02.2018 Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур СИ
- 28.01.2018 Атлетико Калькутта 0:1 Джамшедпур СИ
- 24.01.2018 Пуне Сити 2:1 Джамшедпур СИ
- 21.01.2018 Джамшедпур 3:2 Дели Динамос СИ
- 17.01.2018 Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс СИ
- 11.01.2018 Гоа 2:1 Джамшедпур СИ
- 05.01.2018 Джамшедпур 2:2 Мумбаи Сити СИ
- 28.12.2017 Джамшедпур 0:1 Ченнаин СИ
- 21.12.2017 Бенгалуру 0:1 Джамшедпур СИ
- 10.12.2017 Джамшедпур 0:1 Пуне Сити СИ
- 06.12.2017 Дели Динамос 0:1 Джамшедпур СИ
- 01.12.2017 Джамшедпур 0:0 Атлетико Калькутта СИ
- 24.11.2017 Керала Бластерс 0:0 Джамшедпур СИ
- 18.11.2017 Нортист Юнайтед 0:0 Джамшедпур СИ
Нортист Юнайтед (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 07.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Пуне Сити СИ
- 04.02.2018 Гоа 2:2 Нортист Юнайтед СИ
- 26.01.2018 Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед СИ
- 19.01.2018 Нортист Юнайтед 3:1 Ченнаин СИ
- 12.01.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Атлетико Калькутта СИ
- 06.01.2018 Нортист Юнайтед 2:1 Гоа СИ
- 30.12.2017 Пуне Сити 5:0 Нортист Юнайтед СИ
- 20.12.2017 Нортист Юнайтед 0:2 Мумбаи Сити СИ
- 15.12.2017 Керала Бластерс 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 08.12.2017 Нортист Юнайтед 0:1 Бенгалуру СИ
- 02.12.2017 Дели Динамос 0:2 Нортист Юнайтед СИ
- 23.11.2017 Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед СИ
- 18.11.2017 Нортист Юнайтед 0:0 Джамшедпур СИ
- 04.12.2016 Керала Бластерс 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 30.11.2016 Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос СИ
- 26.11.2016 Ченнаин 3:3 Нортист Юнайтед СИ
- 22.11.2016 Нортист Юнайтед 1:0 Пуне Сити СИ
- 17.11.2016 Атлетико Калькутта 1:1 Нортист Юнайтед СИ
- 11.11.2016 Гоа 2:1 Нортист Юнайтед СИ
- 05.11.2016 Нортист Юнайтед 0:1 Мумбаи Сити СИ
Последние игры между собой
Джамшедпур: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Нортист Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 18.11.2017 Нортист Юнайтед 0:0 Джамшедпур Суперлига Индии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенгалуру
|15
|11
|0
|4
|30 - 15
|33
|2.
|Пуне Сити
|14
|8
|1
|5
|25 - 14
|25
|3.
|Ченнаин
|13
|7
|2
|4
|20 - 17
|23
|4.
|Джамшедпур
|0:0
|15
|6
|5
|4
|14 - 12
|23
|5.
|Гоа
|13
|6
|2
|5
|29 - 25
|20
|6.
|Керала Бластерс
|14
|5
|5
|4
|19 - 20
|20
|7.
|Мумбаи Сити
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|8.
|Атлетико Калькутта
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|9.
|Нортист Юнайтед
|0:0
|14
|3
|3
|8
|10 - 20
|12
|10.
|Дели Динамос
|12
|2
|1
|9
|13 - 29
|7
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Seimeinlen Doungel получил желтую карточку от судьи
12'
Lalrindika Ralte получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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