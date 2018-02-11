- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Состав команд
23
Хульт
Никлас
39
Моран
Эрик
12
Гало
Родриго
24
Шоджаи
Масуд
АЕК 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Цинтотас Панайотис Вратарь
- 2 Бакакис Михалис Защитник
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 19 Чигринский Дмитрий Защитник
- 23 Хульт Никлас Защитник
- 25 Галанопулос Костас Полузащитник
- 39 Моран Эрик Полузащитник
- 12 Гало Родриго Полузащитник
- 24 Шоджаи Масуд Полузащитник
- 14 Бакасетас Тасос Полузащитник
- 11 Араужо Серхио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Баркас Вассилис Вратарь
- 55 Дзанетпулос Адам Защитник
- 28 Клонаридис Виктор Полузащитник
- 21 Коне Панайотис Полузащитник
- 7 Христодулопулос Лазарос Полузащитник
- 10 Ливайя Марко Нападающий
- 9 Якумакис Георгиос Нападающий
- Главный тренер: Хименес Маноло
Астерас 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Georgios Athanasiadis Вратарь
- 25 Manolis Bertos Защитник
- 4 Triantafyllos Pasalidis Защитник
- 5 Триантафиллопулос Костас Защитник
- 77 Кирьякопулос Гиоргос Защитник
- 17 Иглесиас Матиас Полузащитник
- 8 Juan Manuel Munafo Полузащитник
- 23 Калцас Никос Полузащитник
- 7 Тонсо Мартин Полузащитник
- 19 Kosmas Tsilianidis Полузащитник
- 11 Michalis Manias Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Селин Евгений Защитник
- 27 Giannis Kotsiras Полузащитник
- 39 Джаади Набиль Полузащитник
- 10 Мадинда Леви Полузащитник
- 28 Anastasios Douvikas
- 2 Dudu XI
- 99 Antonis Tsiftsis
- Главный тренер: Savvas Pantelidis
Предыдущие игры
АЕК (последние 20 матчей: +13 =7 -0)
- 07.02.2018 АЕК 2:1 Олимпиакос К
- 04.02.2018 Олимпиакос 1:2 АЕК С
- 27.01.2018 АЕК 2:0 Ламия С
- 24.01.2018 Олимпиакос 0:0 АЕК К
- 20.01.2018 Лариса 0:0 АЕК С
- 14.01.2018 АЕК 3:1 ПАС Янина С
- 09.01.2018 АЕК 1:0 Панаитоликос К
- 06.01.2018 Панаитоликос 1:4 АЕК С
- 20.12.2017 Панаитоликос 0:4 АЕК К
- 16.12.2017 АЕК 0:0 Аполлон Смирнис С
- 11.12.2017 АЕК 3:1 АОК Керкира С
- 07.12.2017 Аустрия Вена 0:0 АЕК ЛЕ
- 03.12.2017 Левадиакос 0:2 АЕК С
- 30.11.2017 Каллитея 2:3 АЕК К
- 27.11.2017 АЕК 3:0 Платаниас С
- 23.11.2017 АЕК 2:2 Риека ЛЕ
- 19.11.2017 Панатинаикос 1:1 АЕК С
- 05.11.2017 АЕК 1:0 ПАОК С
- 02.11.2017 АЕК 0:0 Милан ЛЕ
- 29.10.2017 Паниониос 0:1 АЕК С
Астерас (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 03.02.2018 Астерас 1:1 Ксанти С
- 28.01.2018 Астерас 1:1 Олимпиакос С
- 21.01.2018 Ламия 1:0 Астерас С
- 14.01.2018 Астерас 3:1 Лариса С
- 11.01.2018 Атромитос 1:0 Астерас К
- 07.01.2018 ПАС Янина 0:0 Астерас С
- 20.12.2017 Астерас 0:1 Атромитос К
- 17.12.2017 Астерас 0:0 Панаитоликос С
- 10.12.2017 Аполлон Смирнис 1:3 Астерас С
- 02.12.2017 Астерас 4:0 АОК Керкира С
- 26.11.2017 Астерас 2:0 Левадиакос С
- 19.11.2017 Платаниас 0:3 Астерас С
- 04.11.2017 Астерас 1:0 Панатинаикос С
- 30.10.2017 ПАОК 2:0 Астерас С
- 26.10.2017 Астерас 2:1 Киссамикос К
- 22.10.2017 Астерас 0:1 Паниониос С
- 14.10.2017 Атромитос 1:0 Астерас С
- 01.10.2017 Астерас 2:0 АЕК С
- 25.09.2017 Ксанти 0:0 Астерас С
- 19.09.2017 Олимпиакос 2:1 Астерас К
Последние игры между собой
АЕК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Астерас: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
- 01.10.2017 Астерас 2:0 АЕК Суперлига
- 22.01.2017 АЕК 2:0 Астерас Суперлига
- 07.01.2017 Астерас 3:2 АЕК Суперлига
- 07.03.2016 Астерас 0:0 АЕК Суперлига
- 08.11.2015 АЕК 0:1 Астерас Суперлига
- 05.01.2013 Астерас 3:1 АЕК Суперлига
- 25.08.2012 АЕК 0:1 Астерас Суперлига
- 17.03.2012 Астерас 1:1 АЕК Суперлига
- 19.11.2011 АЕК 2:0 Астерас Суперлига
- 16.01.2011 Астерас 0:3 АЕК Суперлига
- 19.09.2010 АЕК 2:2 Астерас Суперлига
- 18.04.2010 АЕК 2:0 Астерас Суперлига
- 20.12.2009 Астерас 2:0 АЕК Суперлига
- 22.02.2009 Астерас 0:1 АЕК Суперлига
- 02.11.2008 АЕК 2:1 Астерас Суперлига
- 20.04.2008 АЕК 2:0 Астерас Суперлига
- 06.01.2008 Астерас 2:1 АЕК Суперлига
АЕК
Астерас
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|20
|14
|4
|2
|39 - 8
|46
|2.
|АЕК
|0:0
|21
|13
|6
|2
|33 - 11
|45
|3.
|Олимпиакос
|20
|13
|3
|4
|42 - 19
|42
|4.
|Атромитос
|20
|10
|8
|2
|27 - 12
|38
|5.
|Паниониос
|21
|8
|7
|6
|25 - 20
|31
|6.
|Астерас
|0:0
|21
|7
|8
|6
|24 - 16
|29
|7.
|Ксанти
|21
|7
|8
|6
|21 - 22
|29
|8.
|Панатинаикос
|21
|6
|8
|7
|20 - 20
|26
|9.
|Левадиакос
|21
|6
|7
|8
|17 - 24
|25
|10.
|ПАС Янина
|21
|5
|10
|6
|23 - 26
|25
|11.
|Лариса
|20
|5
|7
|8
|15 - 28
|22
|12.
|Панаитоликос
|0:0
|21
|4
|9
|8
|20 - 26
|21
|13.
|Ламия
|21
|4
|8
|9
|14 - 25
|20
|14.
|Аполлон Смирнис
|21
|2
|10
|9
|15 - 28
|16
|15.
|АОК Керкира
|21
|3
|6
|12
|14 - 37
|15
|16.
|Платаниас
|0:0
|21
|2
|5
|14
|11 - 38
|11
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация