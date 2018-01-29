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Монако
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Монпелье

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 3 минуты, которая состоится 31.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Монако - Монпелье
Монако
91.3% (73)
Ничья:
3.8% (3)
Монпелье
5% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
33.8% (27)
Монако:
31.3% (25)
Монако:
13.8% (11)
Монако:
6.3% (5)
Монако:
3.8% (3)
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