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Ренн
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - ПСЖ

До начала игры осталось 1 день 18 часов 2 минуты, которая состоится 30.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Ренн - ПСЖ
Ренн
0% (0)
Ничья:
1.1% (1)
ПСЖ
98.9% (89)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
30% (27)
ПСЖ:
23.3% (21)
ПСЖ:
20% (18)
ПСЖ:
12.2% (11)
ПСЖ:
6.7% (6)
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