Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - ПСЖ

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Ренн (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 26.01.2018 Дижон 2:1 Ренн Л1
- 20.01.2018 Ренн 1:0 Анже Л1
- 17.01.2018 Лилль 1:2 Ренн Л1
- 13.01.2018 Ренн 0:3 Марсель Л1
- 10.01.2018 Ренн 4:2 Тулуза КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 Монако 2:1 Ренн Л1
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Л1
- 13.12.2017 Ренн 2:2 Марсель КЛ
- 09.12.2017 Метц 1:1 Ренн Л1
- 02.12.2017 Ренн 2:0 Амьен Л1
- 29.11.2017 Анже 1:2 Ренн Л1
- 25.11.2017 Ренн 2:1 Нант Л1
- 18.11.2017 Страсбург 2:1 Ренн Л1
- 03.11.2017 Ренн 1:0 Бордо Л1
- 28.10.2017 Монпелье 0:1 Ренн Л1
- 25.10.2017 Дижон 1:2 Ренн КЛ
- 21.10.2017 Ренн 1:0 Лилль Л1
- 14.10.2017 Генгам 2:0 Ренн Л1
- 06.10.2017 Динамо-Брест 0:2 Ренн ТМК
ПСЖ (последние 20 матчей: +17 =0 -3)
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Л1
- 13.12.2017 Страсбург 2:4 ПСЖ КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Страсбург 2:1 ПСЖ Л1
- 29.11.2017 ПСЖ 2:0 Труа Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 22.11.2017 ПСЖ 7:1 Селтик ЛЧ
- 18.11.2017 ПСЖ 4:1 Нант Л1
- 04.11.2017 Анже 0:5 ПСЖ Л1
- 31.10.2017 ПСЖ 5:0 Андерлехт ЛЧ
- 27.10.2017 ПСЖ 3:0 Ницца Л1
Последние игры между собой
Ренн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ Кубок Франции
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Лига 1
- 01.02.2017 Ренн 0:4 ПСЖ Кубок Франции
- 14.01.2017 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1
- 06.11.2016 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1
- 29.04.2016 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1
- 30.10.2015 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1
- 30.01.2015 ПСЖ 1:0 Ренн Лига 1
- 13.09.2014 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1
- 07.05.2014 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1
- 14.12.2013 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1
- 06.04.2013 Ренн 0:2 ПСЖ Лига 1
- 17.11.2012 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1
- 13.05.2012 ПСЖ 3:0 Ренн Лига 1
- 13.08.2011 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1
- 05.02.2011 Ренн 1:0 ПСЖ Лига 1
- 19.09.2010 ПСЖ 0:0 Ренн Лига 1
- 24.04.2010 ПСЖ 1:1 Ренн Лига 1
- 19.12.2009 Ренн 1:0 ПСЖ Лига 1
- 03.05.2009 ПСЖ 0:1 Ренн Лига 1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
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Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - ПСЖДо начала игры осталось 1 день 18 часов 2 минуты, которая состоится 30.01.2018.
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Прогнозы на матч Ренн - ПСЖ
Ренн
0% (0)
Ничья:
1.1% (1)
ПСЖ
98.9% (89)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 ПСЖ:
30% (27)
1:2 ПСЖ:
23.3% (21)
1:3 ПСЖ:
20% (18)
0:3 ПСЖ:
12.2% (11)
1:4 ПСЖ:
6.7% (6)
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