Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Локомотив Ташкент

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Рубин (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.11.2017 Арсенал Тула 0:0 Рубин ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
- 30.10.2017 Уфа 2:1 Рубин ПЛ
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов К
- 21.10.2017 Рубин 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 15.10.2017 Ростов 0:1 Рубин ПЛ
- 30.09.2017 Рубин 0:1 Амкар ПЛ
- 25.09.2017 Ахмат 1:0 Рубин ПЛ
- 20.09.2017 Оренбург 0:2 Рубин К
- 17.09.2017 Рубин 0:1 Урал ПЛ
- 09.09.2017 Спартак Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 26.08.2017 Рубин 1:0 Тосно ПЛ
- 19.08.2017 Рубин 6:0 Анжи ПЛ
- 13.08.2017 СКА-Хабаровск 1:1 Рубин ПЛ
- 09.08.2017 Рубин 1:1 Локомотив Москва ПЛ
- 06.08.2017 ЦСКА Москва 1:2 Рубин ПЛ
- 29.07.2017 Рубин 2:1 Арсенал Тула ПЛ
Локомотив Ташкент (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 04.12.2017 Локомотив Ташкент 1:0 Бунёдкор КУ
- 25.11.2017 Локомотив Ташкент 3:2 Бунёдкор П
- 19.11.2017 Динамо Самарканд 1:5 Локомотив Ташкент П
- 08.11.2017 Локомотив Ташкент 2:0 Бухара П
- 03.11.2017 Нефтчи Фергана 0:0 Локомотив Ташкент П
- 25.10.2017 Локомотив Ташкент 3:0 Коканд ПФЛУ
- 20.10.2017 Кызылкум 0:2 Локомотив Ташкент П
- 13.10.2017 Локомотив Ташкент 2:0 Навбахор П
- 07.10.2017 Насаф 1:0 Локомотив Ташкент КУ
- 29.09.2017 Обод 1:3 Локомотив Ташкент П
- 26.09.2017 Алмалык 1:3 Локомотив Ташкент П
- 21.09.2017 Локомотив Ташкент 0:1 Пахтакор П
- 16.09.2017 Насаф 2:0 Локомотив Ташкент П
- 08.09.2017 Локомотив Ташкент 1:0 Шуртан П
- 18.08.2017 Металлург Бекабад 1:2 Локомотив Ташкент ПФЛУ
- 12.08.2017 Согдиана 0:4 Локомотив Ташкент ПФЛУ
- 07.08.2017 Локомотив Ташкент 1:1 Машъал П
- 02.08.2017 Локомотив Ташкент 3:1 Насаф КУ
- 28.07.2017 Локомотив Ташкент 3:0 Бухара КУ
- 04.07.2017 Бухара 0:0 Локомотив Ташкент КУ
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Локомотив ТашкентДо начала игры осталось 2 дня 8 часов 32 минуты, которая состоится 19.01.2018.
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