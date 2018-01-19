Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Волеренга

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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 01.12.2017 ЦСКА Москва 6:0 Тосно ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.11.2017 ЦСКА Москва 2:0 Бенфика ЛЧ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 31.10.2017 Базель 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 27.10.2017 Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 18.10.2017 ЦСКА Москва 0:2 Базель ЛЧ
- 14.10.2017 Краснодар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.10.2017 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ТМК
- 01.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Уфа ПЛ
- 27.09.2017 ЦСКА Москва 1:4 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 23.09.2017 Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 20.09.2017 Авангард Курск 1:0 ЦСКА Москва К
- 16.09.2017 ЦСКА Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 12.09.2017 Бенфика 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 08.09.2017 Амкар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
Волеренга (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 17.01.2018 Волеренга 0:1 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 12.01.2018 Волеренга 3:0 Стрёммен ТМК
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Волеренга 2:0 Одд Т
- 03.11.2017 Саннефьёрд 2:0 Волеренга Т
- 29.10.2017 Волеренга 1:2 Мольде Т
- 22.10.2017 Викинг 1:7 Волеренга Т
- 15.10.2017 Волеренга 5:1 Олесунн Т
- 12.10.2017 Волеренга 3:0 Хёугесунн Т
- 30.09.2017 Стабек 4:2 Волеренга Т
- 24.09.2017 Волеренга 2:1 Бранн Т
- 20.09.2017 Волеренга 0:3 Сарпсборг-08 К
- 17.09.2017 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 10.09.2017 Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 27.08.2017 Русенборг 1:2 Волеренга К
- 19.08.2017 Лиллестрём 2:1 Волеренга Т
- 14.08.2017 Волеренга 0:0 Тромсё Т
- 10.08.2017 Волеренга 1:0 Эльверум К
- 07.08.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Т
- 30.07.2017 Волеренга 0:3 Манчестер Юнайтед ТМК
Последние игры между собой
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - ВолеренгаДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 29 минут, которая состоится 21.01.2018.
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