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Стадион:
Атлетико М
 
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Севилья
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Севилья

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 40 минут, которая состоится 17.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Севилья
Атлетико М
90.4% (66)
Ничья:
6.8% (5)
Севилья
2.7% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
47.9% (35)
Атлетико М:
19.2% (14)
Атлетико М:
16.4% (12)
Ничья:
5.5% (4)
Атлетико М:
2.7% (2)
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