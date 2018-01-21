Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Леганес

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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Реал Мадрид 2:2 Нумансия КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Нумансия 0:3 Реал Мадрид КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 16.12.2017 Реал Мадрид 1:0 Гремио КЧМ
- 13.12.2017 Аль-Джазира 1:2 Реал Мадрид КЧМ
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 28.11.2017 Реал Мадрид 2:2 Фуэнлабрада КК
- 25.11.2017 Реал Мадрид 3:2 Малага П
- 21.11.2017 АПОЭЛ 0:6 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид П
- 05.11.2017 Реал Мадрид 3:0 Лас-Пальмас П
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.10.2017 Жирона 2:1 Реал Мадрид П
- 26.10.2017 Фуэнлабрада 0:2 Реал Мадрид КК
Леганес (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 21.01.2018 Алавес 2:2 Леганес П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 15.01.2018 Бетис 3:2 Леганес П
- 10.01.2018 Вильярреал 2:1 Леганес КК
- 07.01.2018 Леганес 1:0 Реал Сосьедад П
- 04.01.2018 Леганес 1:0 Вильярреал КК
- 19.12.2017 Леванте 0:0 Леганес П
- 09.12.2017 Депортиво 1:0 Леганес П
- 03.12.2017 Леганес 3:1 Вильярреал П
- 28.11.2017 Леганес 1:0 Вальядолид КК
- 24.11.2017 Сельта 1:0 Леганес П
- 18.11.2017 Леганес 0:3 Барселона П
- 04.11.2017 Валенсия 3:0 Леганес П
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес П
- 25.10.2017 Вальядолид 1:2 Леганес КК
- 22.10.2017 Леганес 1:0 Атлетик Б П
- 15.10.2017 Малага 0:2 Леганес П
- 05.10.2017 Эйбар 0:2 Леганес ТМК
- 30.09.2017 Леганес 0:0 Атлетико М П
- 24.09.2017 Лас-Пальмас 0:2 Леганес П
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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— ?
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - ЛеганесДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 55 минут, которая состоится 24.01.2018.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Леганес
Реал Мадрид
91.2% (62)
Ничья:
4.4% (3)
Леганес
4.4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Реал Мадрид:
30.9% (21)
2:0 Реал Мадрид:
30.9% (21)
2:1 Реал Мадрид:
10.3% (7)
4:0 Реал Мадрид:
5.9% (4)
1:0 Реал Мадрид:
4.4% (3)
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