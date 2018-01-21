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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Леганес

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 55 минут, которая состоится 24.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Леганес
Реал Мадрид
91.2% (62)
Ничья:
4.4% (3)
Леганес
4.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
30.9% (21)
Реал Мадрид:
30.9% (21)
Реал Мадрид:
10.3% (7)
Реал Мадрид:
5.9% (4)
Реал Мадрид:
4.4% (3)
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