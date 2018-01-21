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Стадион:
Алавес
 
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Валенсия
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Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Валенсия

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 25 минут, которая состоится 24.01.2018.
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Прогнозы на матч Алавес - Валенсия
Алавес
9.1% (6)
Ничья:
12.1% (8)
Валенсия
78.8% (52)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
50% (33)
Валенсия:
19.7% (13)
Ничья:
10.6% (7)
Валенсия:
6.1% (4)
Алавес:
3% (2)
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