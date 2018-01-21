Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Валенсия

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Стадион: Мендисорроса
Предыдущие игры
Алавес (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 21.01.2018 Алавес 2:2 Леганес П
- 17.01.2018 Валенсия 2:1 Алавес КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 10.01.2018 Алавес 2:0 Форментера КК
- 07.01.2018 Атлетик Б 2:0 Алавес П
- 03.01.2018 Форментера 1:3 Алавес КК
- 21.12.2017 Алавес 1:0 Малага П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 08.12.2017 Алавес 2:0 Лас-Пальмас П
- 04.12.2017 Жирона 2:3 Алавес П
- 30.11.2017 Алавес 3:0 Хетафе КК
- 25.11.2017 Алавес 1:2 Эйбар П
- 18.11.2017 Хетафе 4:1 Алавес П
- 04.11.2017 Алавес 1:0 Эспаньол П
- 28.10.2017 Алавес 1:2 Валенсия П
- 24.10.2017 Хетафе 0:1 Алавес КК
- 21.10.2017 Бетис 2:0 Алавес П
- 14.10.2017 Алавес 0:2 Реал Сосьедад П
- 04.10.2017 Бадахос 2:0 Алавес ТМК
- 30.09.2017 Леванте 0:2 Алавес П
Валенсия (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 20.01.2018 Лас-Пальмас 2:1 Валенсия П
- 17.01.2018 Валенсия 2:1 Алавес КК
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия П
- 09.01.2018 Валенсия 4:0 Лас-Пальмас КК
- 06.01.2018 Валенсия 2:1 Жирона П
- 03.01.2018 Лас-Пальмас 1:1 Валенсия КК
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 16.12.2017 Эйбар 2:1 Валенсия П
- 09.12.2017 Валенсия 2:1 Сельта П
- 03.12.2017 Хетафе 1:0 Валенсия П
- 30.11.2017 Валенсия 4:1 Сарагоса КК
- 26.11.2017 Валенсия 1:1 Барселона П
- 19.11.2017 Эспаньол 0:2 Валенсия П
- 04.11.2017 Валенсия 3:0 Леганес П
- 28.10.2017 Алавес 1:2 Валенсия П
- 24.10.2017 Сарагоса 0:2 Валенсия КК
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья П
- 15.10.2017 Бетис 3:6 Валенсия П
- 01.10.2017 Валенсия 3:2 Атлетик Б П
- 24.09.2017 Реал Сосьедад 2:3 Валенсия П
Последние игры между собой
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Валенсия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 17.01.2018 Валенсия 2:1 Алавес Кубок Короля
- 28.10.2017 Алавес 1:2 Валенсия Примера
- 25.02.2017 Алавес 2:1 Валенсия Примера
- 22.09.2016 Валенсия 2:1 Алавес Примера
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - ВаленсияДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 25 минут, которая состоится 24.01.2018.
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Прогнозы на матч Алавес - Валенсия
Алавес
9.1% (6)
Ничья:
12.1% (8)
Валенсия
78.8% (52)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Валенсия:
50% (33)
0:1 Валенсия:
19.7% (13)
1:1 Ничья:
10.6% (7)
0:2 Валенсия:
6.1% (4)
1:0 Алавес:
3% (2)
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