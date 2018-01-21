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Стадион:
Севилья
 
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Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетико М

До начала игры осталось 1 день 18 часов 55 минут, которая состоится 23.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Севилья - Атлетико М
Севилья
23.2% (19)
Ничья:
50% (41)
Атлетико М
26.8% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
42.7% (35)
Севилья:
14.6% (12)
Атлетико М:
13.4% (11)
Атлетико М:
8.5% (7)
Ничья:
6.1% (5)
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