Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетико М

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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
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Севилья (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 11.01.2018 Севилья 2:1 Кадис КК
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья КК
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Марибор 1:1 Севилья ЛЧ
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Севилья 4:0 Картахена КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Севилья 2:1 Сельта П
- 04.11.2017 Барселона 2:1 Севилья П
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес П
- 24.10.2017 Картахена 0:3 Севилья КК
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья П
Атлетико М (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 09.01.2018 Атлетико М 3:0 Лерида КК
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе П
- 03.01.2018 Лерида 0:4 Атлетико М КК
- 30.12.2017 Аль-Ахли Каир 2:3 Атлетико М ТМК
- 22.12.2017 Эспаньол 1:0 Атлетико М П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад П
- 29.11.2017 Атлетико М 3:0 Эльче КК
- 25.11.2017 Леванте 0:5 Атлетико М П
- 22.11.2017 Атлетико М 2:0 Рома ЛЧ
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид П
- 04.11.2017 Депортиво 0:1 Атлетико М П
- 31.10.2017 Атлетико М 1:1 Карабах ЛЧ
- 28.10.2017 Атлетико М 1:1 Вильярреал П
- 25.10.2017 Эльче 1:1 Атлетико М КК
Последние игры между собой
Севилья: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Атлетико М: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья Кубок Короля
- 23.09.2017 Атлетико М 2:0 Севилья Примера
- 19.03.2017 Атлетико М 3:1 Севилья Примера
- 23.10.2016 Севилья 1:0 Атлетико М Примера
- 24.01.2016 Атлетико М 0:0 Севилья Примера
- 30.08.2015 Севилья 0:3 Атлетико М Примера
- 01.03.2015 Севилья 0:0 Атлетико М Примера
- 27.09.2014 Атлетико М 4:0 Севилья Примера
- 20.01.2014 Атлетико М 1:1 Севилья Примера
- 19.08.2013 Севилья 1:3 Атлетико М Примера
- 21.04.2013 Севилья 0:1 Атлетико М Примера
- 28.02.2013 Севилья 2:2 Атлетико М Кубок Короля
- 01.02.2013 Атлетико М 2:1 Севилья Кубок Короля
- 25.11.2012 Атлетико М 4:0 Севилья Примера
- 04.03.2012 Севилья 1:1 Атлетико М Примера
- 02.10.2011 Атлетико М 0:0 Севилья Примера
- 26.02.2011 Атлетико М 2:2 Севилья Примера
- 03.10.2010 Севилья 3:1 Атлетико М Примера
- 19.05.2010 Атлетико М 0:2 Севилья Кубок Короля
- 02.05.2010 Севилья 3:1 Атлетико М Примера
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетико МДо начала игры осталось 1 день 18 часов 55 минут, которая состоится 23.01.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Атлетико М
Севилья
23.2% (19)
Ничья:
50% (41)
Атлетико М
26.8% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
42.7% (35)
2:1 Севилья:
14.6% (12)
1:2 Атлетико М:
13.4% (11)
0:1 Атлетико М:
8.5% (7)
2:2 Ничья:
6.1% (5)
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