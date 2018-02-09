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Стадион:
Црвена Звезда
 
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ЦСКА Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - ЦСКА Москва

До начала игры осталось 1 день 13 часов 32 минуты, которая состоится 13.02.2018.
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Прогнозы на матч Црвена Звезда - ЦСКА Москва
Црвена Звезда
16.7% (18)
Ничья:
52.8% (57)
ЦСКА Москва
30.6% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
49.1% (53)
ЦСКА Москва:
20.4% (22)
Црвена Звезда:
9.3% (10)
Црвена Звезда:
5.6% (6)
ЦСКА Москва:
5.6% (6)
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