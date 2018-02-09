  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов
  5. 1/8 финала
Стадион:
Базель
 
Позже
Манчестер Сити
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Базель - Манчестер Сити

До начала игры осталось 1 день 16 часов 17 минут, которая состоится 13.02.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Базель - Манчестер Сити
Базель
2.7% (3)
Ничья:
4.5% (5)
Манчестер Сити
92.7% (102)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
30% (33)
Манчестер Сити:
27.3% (30)
Манчестер Сити:
17.3% (19)
Манчестер Сити:
6.4% (7)
Манчестер Сити:
5.5% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация