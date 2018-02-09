Текстовая онлайн трансляция матча Базель - Манчестер Сити

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Стадион: Санкт-Якоб Парк
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Базель (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 24.01.2018 Базель 1:0 Винтертур ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 17.01.2018 Базель 1:2 Виктория Пльзень ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 05.12.2017 Бенфика 0:2 Базель ЛЧ
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн К
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель С
- 22.11.2017 Базель 1:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
- 05.11.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
- 31.10.2017 Базель 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Цюрих 0:0 Базель С
- 25.10.2017 Раппершвиль-Йона 1:2 Базель К
- 21.10.2017 Базель 2:1 Тун С
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 10.02.2018 Манчестер Сити 5:1 Лестер ПЛ
- 03.02.2018 Бёрнли 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 31.01.2018 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.01.2018 Кардифф Сити 0:2 Манчестер Сити К
- 23.01.2018 Бристоль Сити 2:3 Манчестер Сити КЛ
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 09.01.2018 Манчестер Сити 2:1 Бристоль Сити КЛ
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 02.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 19.12.2017 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Суонси 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 06.12.2017 Шахтёр Дн 2:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 03.12.2017 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 29.11.2017 Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|2.
|Базель
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|4.
|Бенфика
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|1 - 14
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|25 - 4
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|Селтик
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 17
|3
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Карабах
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|23 - 6
|12
|2.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 12
|9
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|4.
|Марибор
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 16
|3
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|3.
|Наполи
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Порту
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|15 - 10
|10
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|4.
|Монако
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 4
|16
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|4.
|АПОЭЛ
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 17
|2
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Текстовая онлайн трансляция матча Базель - Манчестер СитиДо начала игры осталось 1 день 16 часов 17 минут, которая состоится 13.02.2018.
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Прогнозы на матч Базель - Манчестер Сити
Базель
2.7% (3)
Ничья:
4.5% (5)
Манчестер Сити
92.7% (102)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Манчестер Сити:
30% (33)
1:2 Манчестер Сити:
27.3% (30)
1:3 Манчестер Сити:
17.3% (19)
0:3 Манчестер Сити:
6.4% (7)
0:1 Манчестер Сити:
5.5% (6)
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