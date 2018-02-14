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2017-2018
0:0
Перерыв
Состав команд
Нортист Юнайтед
- Основной состав
- 13 Rehenesh TP Вратарь
- 12 Reagan Singh Защитник
- 4 Nirmal Chettri Защитник
- 3 Sambinha Защитник
- 14 Боргес Роуллин Полузащитник
- 10 Марсио Жуниор Полузащитник
- 6 Maic Sema Полузащитник
- 20 Lalrindika Ralte Полузащитник
- 9 Seimeinlen Doungel Полузащитник
- 5 Jose Goncalves II
- 21 Martin Diaz II
- Запасные игроки
- 99 Danilo IX
- 27 Джон Джарио Москера
- 18 Malemnganba Meetei
- 45 Fanai Lalrempuia
- 33 Gursimrat Gill
- 16 Robert Lalthlamuana
- 1 Ravi Kumar
Дели Динамос
- Основной состав
- 41 Ирурета Хаби Вратарь
- 6 Сичеро Габриэль Защитник
- 16 Раи Винит Полузащитник
- 17 Сингх Сетьясен Полузащитник
- 77 Арана Мануэль Полузащитник
- 95 Луму Йерон Полузащитник
- 23 David Ngaihte
- 10 Mathias Mirabaje
- 4 Rowilson Rodrigues
- 3 Mohammad Sajid Dhot
- 21 Lalhmangaihsanga Ralte
- Запасные игроки
- 8 Paulinho Dias Полузащитник
- 2 Jayananda Moirangthem
- 29 Arnab Das
- 33 Munmun Lugun
- 19 Romeo Fernandes
- 9 Kalu Uche III
- 7 Lallianzuala Chhangte
Предыдущие игры
Нортист Юнайтед (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 10.02.2018 Джамшедпур 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 07.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Пуне Сити СИ
- 04.02.2018 Гоа 2:2 Нортист Юнайтед СИ
- 26.01.2018 Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед СИ
- 19.01.2018 Нортист Юнайтед 3:1 Ченнаин СИ
- 12.01.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Атлетико Калькутта СИ
- 06.01.2018 Нортист Юнайтед 2:1 Гоа СИ
- 30.12.2017 Пуне Сити 5:0 Нортист Юнайтед СИ
- 20.12.2017 Нортист Юнайтед 0:2 Мумбаи Сити СИ
- 15.12.2017 Керала Бластерс 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 08.12.2017 Нортист Юнайтед 0:1 Бенгалуру СИ
- 02.12.2017 Дели Динамос 0:2 Нортист Юнайтед СИ
- 23.11.2017 Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед СИ
- 18.11.2017 Нортист Юнайтед 0:0 Джамшедпур СИ
- 04.12.2016 Керала Бластерс 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 30.11.2016 Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос СИ
- 26.11.2016 Ченнаин 3:3 Нортист Юнайтед СИ
- 22.11.2016 Нортист Юнайтед 1:0 Пуне Сити СИ
- 17.11.2016 Атлетико Калькутта 1:1 Нортист Юнайтед СИ
- 11.11.2016 Гоа 2:1 Нортист Юнайтед СИ
Дели Динамос (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 11.02.2018 Дели Динамос 1:1 Ченнаин СИ
- 27.01.2018 Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос СИ
- 21.01.2018 Джамшедпур 3:2 Дели Динамос СИ
- 14.01.2018 Дели Динамос 2:0 Бенгалуру СИ
- 10.01.2018 Дели Динамос 1:3 Керала Бластерс СИ
- 07.01.2018 Ченнаин 2:2 Дели Динамос СИ
- 29.12.2017 Мумбаи Сити 4:0 Дели Динамос СИ
- 23.12.2017 Атлетико Калькутта 1:0 Дели Динамос СИ
- 16.12.2017 Дели Динамос 1:5 Гоа СИ
- 06.12.2017 Дели Динамос 0:1 Джамшедпур СИ
- 02.12.2017 Дели Динамос 0:2 Нортист Юнайтед СИ
- 26.11.2017 Бенгалуру 4:1 Дели Динамос СИ
- 22.11.2017 Пуне Сити 2:3 Дели Динамос СИ
- 14.12.2016 Дели Динамос 2:1 Керала Бластерс СИ
- 11.12.2016 Керала Бластерс 1:0 Дели Динамос СИ
- 03.12.2016 Мумбаи Сити 0:0 Дели Динамос СИ
- 30.11.2016 Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос СИ
- 27.11.2016 Дели Динамос 5:1 Гоа СИ
- 18.11.2016 Пуне Сити 4:3 Дели Динамос СИ
- 13.11.2016 Дели Динамос 2:2 Атлетико Калькутта СИ
Последние игры между собой
Нортист Юнайтед: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Дели Динамос: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
- 02.12.2017 Дели Динамос 0:2 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 30.11.2016 Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Суперлига Индии
- 15.10.2016 Дели Динамос 1:1 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 28.11.2015 Нортист Юнайтед 1:2 Дели Динамос Суперлига Индии
- 03.11.2015 Дели Динамос 1:1 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 24.11.2014 Нортист Юнайтед 1:2 Дели Динамос Суперлига Индии
- 29.10.2014 Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенгалуру
|15
|11
|0
|4
|30 - 15
|33
|2.
|Пуне Сити
|15
|9
|1
|5
|27 - 14
|28
|3.
|Джамшедпур
|15
|7
|4
|4
|15 - 12
|25
|4.
|Ченнаин
|14
|7
|3
|4
|21 - 18
|24
|5.
|Гоа
|13
|6
|2
|5
|29 - 25
|20
|6.
|Керала Бластерс
|14
|5
|5
|4
|19 - 20
|20
|7.
|Мумбаи Сити
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|8.
|Атлетико Калькутта
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|9.
|Нортист Юнайтед
|0:0
|15
|3
|3
|9
|10 - 21
|12
|10.
|Дели Динамос
|0:0
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
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