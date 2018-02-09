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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - ПСЖ

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 17 минут, которая состоится 14.02.2018.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - ПСЖ
Реал Мадрид
46.9% (53)
Ничья:
28.3% (32)
ПСЖ
24.8% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
24.8% (28)
Ничья:
18.6% (21)
ПСЖ:
13.3% (15)
Ничья:
8.8% (10)
Реал Мадрид:
7.1% (8)
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