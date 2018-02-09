Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - ПСЖ

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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Реал Мадрид 2:2 Нумансия КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Нумансия 0:3 Реал Мадрид КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 16.12.2017 Реал Мадрид 1:0 Гремио КЧМ
- 13.12.2017 Аль-Джазира 1:2 Реал Мадрид КЧМ
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 28.11.2017 Реал Мадрид 2:2 Фуэнлабрада КК
- 25.11.2017 Реал Мадрид 3:2 Малага П
- 21.11.2017 АПОЭЛ 0:6 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид П
ПСЖ (последние 20 матчей: +17 =0 -3)
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Л1
- 13.12.2017 Страсбург 2:4 ПСЖ КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Страсбург 2:1 ПСЖ Л1
- 29.11.2017 ПСЖ 2:0 Труа Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 22.11.2017 ПСЖ 7:1 Селтик ЛЧ
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
ПСЖ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|2.
|Базель
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|4.
|Бенфика
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|1 - 14
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|25 - 4
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|Селтик
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 17
|3
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Карабах
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|23 - 6
|12
|2.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 12
|9
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|4.
|Марибор
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 16
|3
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|3.
|Наполи
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Порту
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|15 - 10
|10
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|4.
|Монако
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 4
|16
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|4.
|АПОЭЛ
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 17
|2
-
Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - ПСЖДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 17 минут, которая состоится 14.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - ПСЖ
Реал Мадрид
46.9% (53)
Ничья:
28.3% (32)
ПСЖ
24.8% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Мадрид:
24.8% (28)
1:1 Ничья:
18.6% (21)
1:2 ПСЖ:
13.3% (15)
2:2 Ничья:
8.8% (10)
3:1 Реал Мадрид:
7.1% (8)
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