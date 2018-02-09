Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Ливерпуль

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Стадион: Драгау
Предыдущие игры
Порту (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 11.02.2018 Шавиш 0:4 Порту ПЛ
- 07.02.2018 Порту 1:0 Спортинг Л К
- 03.02.2018 Порту 3:1 Брага ПЛ
- 31.01.2018 Морейренсе 0:0 Порту ПЛ
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту КЛ
- 20.01.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Порту 4:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 03.01.2018 Фейренсе 1:2 Порту ПЛ
- 30.12.2017 Пасуш де Феррейра 2:3 Порту КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 19.12.2017 Порту 3:1 Маритиму ПЛ
- 14.12.2017 Порту 4:0 Витория Гимарайнш К
- 10.12.2017 Витория Сетубал 0:5 Порту ПЛ
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 01.12.2017 Порту 0:0 Бенфика ПЛ
- 25.11.2017 Авиш 1:1 Порту ПЛ
- 21.11.2017 Бешикташ 1:1 Порту ЛЧ
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
- 04.11.2017 Порту 2:0 Белененсеш ПЛ
Ливерпуль (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
Последние игры между собой
Порту: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 28.11.2007 Ливерпуль 4:1 Порту Лига чемпионов
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|2.
|Базель
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|4.
|Бенфика
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|1 - 14
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|25 - 4
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|Селтик
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 17
|3
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Карабах
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|23 - 6
|12
|2.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 12
|9
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|4.
|Марибор
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 16
|3
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|3.
|Наполи
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Порту
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|15 - 10
|10
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|4.
|Монако
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 4
|16
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|4.
|АПОЭЛ
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 17
|2
-
Текстовая онлайн трансляция матча Порту - ЛиверпульДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 17 минут, которая состоится 14.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Порту - Ливерпуль
Порту
22.4% (24)
Ничья:
32.7% (35)
Ливерпуль
44.9% (48)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ливерпуль:
31.8% (34)
1:1 Ничья:
29.9% (32)
2:1 Порту:
15% (16)
0:1 Ливерпуль:
6.5% (7)
2:0 Порту:
3.7% (4)
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