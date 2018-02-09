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Стадион:
Порту
 
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Ливерпуль
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Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Ливерпуль

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 17 минут, которая состоится 14.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Порту - Ливерпуль
Порту
22.4% (24)
Ничья:
32.7% (35)
Ливерпуль
44.9% (48)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
31.8% (34)
Ничья:
29.9% (32)
Порту:
15% (16)
Ливерпуль:
6.5% (7)
Порту:
3.7% (4)
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