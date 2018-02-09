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Стадион: Открытие Арена
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Спартак Москва (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 07.02.2018 Спартак Москва 2:1 Спарта Прага ТМК
- 03.02.2018 Спартак Москва 1:2 Хэбей Форчун ТМК
- 31.01.2018 Спартак Москва 0:0 ЦСКА София ТМК
- 22.01.2018 Спартак Москва 2:3 Астана ТМК
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 01.12.2017 Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 21.11.2017 Спартак Москва 1:1 Марибор ЛЧ
- 18.11.2017 Краснодар 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 05.11.2017 Спартак Москва 3:1 Уфа ПЛ
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2017 Спартак Москва 5:2 Спартак-Нальчик К
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 13.10.2017 Ахмат 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 30.09.2017 Спартак Москва 2:0 Урал ПЛ
- 26.09.2017 Спартак Москва 1:1 Ливерпуль ЛЧ
Атлетик Б (последние 20 матчей: +6 =10 -4)
- 09.02.2018 Атлетик Б 0:0 Лас-Пальмас П
- 04.02.2018 Жирона 2:0 Атлетик Б П
- 26.01.2018 Атлетик Б 1:1 Эйбар П
- 22.01.2018 Атлетик Б 0:0 Рудес ТМК
- 19.01.2018 Хетафе 2:2 Атлетик Б П
- 14.01.2018 Эспаньол 1:1 Атлетик Б П
- 07.01.2018 Атлетик Б 2:0 Алавес П
- 22.12.2017 Бетис 0:2 Атлетик Б П
- 16.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад П
- 10.12.2017 Леванте 1:2 Атлетик Б П
- 07.12.2017 Заря 0:2 Атлетик Б ЛЕ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 29.11.2017 Атлетик Б 0:1 Форментера КК
- 26.11.2017 Депортиво 2:2 Атлетик Б П
- 23.11.2017 Атлетик Б 3:2 Герта ЛЕ
- 19.11.2017 Атлетик Б 1:1 Вильярреал П
- 05.11.2017 Сельта 3:1 Атлетик Б П
- 02.11.2017 Атлетик Б 1:0 Эстерсунд ЛЕ
- 28.10.2017 Атлетик Б 0:2 Барселона П
- 25.10.2017 Форментера 1:1 Атлетик Б КК
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Астана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|2.
|Партизан
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|3.
|Янг Бойз
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|4.
|Скендербеу
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|2.
|Лудогорец
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|3.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|2.
|АЕК
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|3.
|Риека
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 16
|5
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|3.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|4.
|Аполлон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 14
|3
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Шериф
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|4.
|Фастав Злин
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 10
|2
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|2.
|Стяуа
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Лугано
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|4.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|3 - 2
|9
|3.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 16
|5
Группа I
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|3.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
Группа J
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстерсунд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Заря
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
|4.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
Группа K
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 7
|9
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|4.
|Витесс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
Группа L
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 5
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|3.
|Русенборг
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|4.
|Вардар
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Атлетик БДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 33 минуты, которая состоится 15.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Атлетик Б
Спартак Москва
67.6% (69)
Ничья:
19.6% (20)
Атлетик Б
12.7% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Спартак Москва:
33.3% (34)
2:0 Спартак Москва:
16.7% (17)
1:1 Ничья:
15.7% (16)
1:0 Спартак Москва:
12.7% (13)
1:2 Атлетик Б:
8.8% (9)
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