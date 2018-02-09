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Стадион:
Спартак Москва
 
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Атлетик Б
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Атлетик Б
Спартак Москва
67.6% (69)
Ничья:
19.6% (20)
Атлетик Б
12.7% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
33.3% (34)
Спартак Москва:
16.7% (17)
Ничья:
15.7% (16)
Спартак Москва:
12.7% (13)
Атлетик Б:
8.8% (9)
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