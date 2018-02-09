Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец - Милан

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Стадион: Лудогорец Арена
Предыдущие игры
Лудогорец (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 03.02.2018 Арсенал Тула 0:1 Лудогорец ТМК
- 14.12.2017 ЦСКА София 2:1 Лудогорец К
- 11.12.2017 Пирин Благоевград 0:2 Лудогорец ППЛ
- 07.12.2017 Хоффенхайм 1:1 Лудогорец ЛЕ
- 04.12.2017 Лудогорец 2:0 Дунав ППЛ
- 30.11.2017 Верея 2:1 Лудогорец ППЛ
- 27.11.2017 Лудогорец 3:0 Витоша Быстрица ППЛ
- 23.11.2017 Лудогорец 1:2 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 18.11.2017 Локомотив Пловдив 0:3 Лудогорец ППЛ
- 05.11.2017 Лудогорец 1:2 ЦСКА София ППЛ
- 02.11.2017 Лудогорец 1:1 Брага ЛЕ
- 29.10.2017 Лудогорец 2:0 Левски София ППЛ
- 26.10.2017 Лудогорец 1:1 Берое К
- 23.10.2017 Лудогорец 4:0 Этар ППЛ
- 19.10.2017 Брага 0:2 Лудогорец ЛЕ
- 14.10.2017 Черно Море 0:1 Лудогорец ППЛ
- 01.10.2017 Лудогорец 2:0 Берое ППЛ
- 28.09.2017 Лудогорец 2:1 Хоффенхайм ЛЕ
- 24.09.2017 Септември 1:4 Лудогорец ППЛ
- 18.09.2017 Лудогорец 2:1 Ботев Пловдив ППЛ
Милан (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
- 07.12.2017 Риека 2:0 Милан ЛЕ
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
- 26.11.2017 Милан 0:0 Торино СA
- 23.11.2017 Милан 5:1 Аустрия Вена ЛЕ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Сассуоло 0:2 Милан СA
- 02.11.2017 АЕК 0:0 Милан ЛЕ
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Астана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|2.
|Партизан
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|3.
|Янг Бойз
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|4.
|Скендербеу
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|2.
|Лудогорец
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|3.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|2.
|АЕК
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|3.
|Риека
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 16
|5
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|3.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|4.
|Аполлон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 14
|3
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Шериф
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|4.
|Фастав Злин
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 10
|2
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|2.
|Стяуа
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Лугано
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|4.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|3 - 2
|9
|3.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 16
|5
Группа I
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|3.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
Группа J
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстерсунд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Заря
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
|4.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
Группа K
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 7
|9
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|4.
|Витесс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
Группа L
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 5
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|3.
|Русенборг
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|4.
|Вардар
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец - МиланДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 33 минуты, которая состоится 15.02.2018.
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Прогнозы на матч Лудогорец - Милан
Лудогорец
9.3% (9)
Ничья:
22.7% (22)
Милан
68% (66)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Милан:
24.7% (24)
0:1 Милан:
23.7% (23)
1:1 Ничья:
20.6% (20)
0:2 Милан:
9.3% (9)
1:0 Лудогорец:
6.2% (6)
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