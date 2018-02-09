  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
  5. 1/16 финала
Стадион:
Лудогорец
 
Позже
Милан
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец - Милан

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 33 минуты, которая состоится 15.02.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Лудогорец - Милан
Лудогорец
9.3% (9)
Ничья:
22.7% (22)
Милан
68% (66)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
24.7% (24)
Милан:
23.7% (23)
Ничья:
20.6% (20)
Милан:
9.3% (9)
Лудогорец:
6.2% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация