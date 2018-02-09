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Стадион:
Боруссия Д
 
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Аталанта
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Аталанта

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 33 минуты, которая состоится 15.02.2018.
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Аталанта
Боруссия Д
87.2% (82)
Ничья:
8.5% (8)
Аталанта
4.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
42.6% (40)
Боруссия Д:
24.5% (23)
Боруссия Д:
10.6% (10)
Ничья:
7.4% (7)
Боруссия Д:
5.3% (5)
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