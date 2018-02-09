Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Аталанта

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Боруссия Д (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 10.02.2018 Боруссия Д 2:0 Гамбург Б
- 02.02.2018 Кёльн 2:3 Боруссия Д Б
- 27.01.2018 Боруссия Д 2:2 Фрайбург Б
- 19.01.2018 Герта 1:1 Боруссия Д Б
- 14.01.2018 Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Б
- 08.01.2018 Боруссия Д 3:2 Зульте-Варегем ТМК
- 06.01.2018 Боруссия Д 2:0 Фортуна ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
- 16.12.2017 Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Б
- 12.12.2017 Майнц 0:2 Боруссия Д Б
- 09.12.2017 Боруссия Д 1:2 Вердер Б
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Байер Л 1:1 Боруссия Д Б
- 25.11.2017 Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Б
- 21.11.2017 Боруссия Д 1:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 17.11.2017 Штуттгарт 2:1 Боруссия Д Б
- 04.11.2017 Боруссия Д 1:3 Бавария Б
- 01.11.2017 Боруссия Д 1:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 28.10.2017 Ганновер 96 4:2 Боруссия Д Б
- 24.10.2017 Магдебург 0:5 Боруссия Д КГ
Аталанта (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 10.02.2018 Кротоне 1:1 Аталанта СA
- 04.02.2018 Аталанта 1:0 Кьево СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Сассуоло 0:3 Аталанта СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 30.12.2017 Аталанта 1:2 Кальяри СA
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 20.12.2017 Аталанта 2:1 Сассуоло КИ
- 17.12.2017 Аталанта 3:3 Лацио СA
- 12.12.2017 Дженоа 1:2 Аталанта СA
- 07.12.2017 Аталанта 1:0 Лион ЛЕ
- 02.12.2017 Торино 1:1 Аталанта СA
- 27.11.2017 Аталанта 1:0 Беневенто СA
- 23.11.2017 Эвертон 1:5 Аталанта ЛЕ
- 19.11.2017 Интер Милан 2:0 Аталанта СA
- 05.11.2017 Аталанта 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 02.11.2017 Аполлон 1:1 Аталанта ЛЕ
- 29.10.2017 Удинезе 2:1 Аталанта СA
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аталанта: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 01.08.2017 Боруссия Д 0:1 Аталанта Товарищеские матчи. Клубы
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Астана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|2.
|Партизан
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|3.
|Янг Бойз
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|4.
|Скендербеу
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|2.
|Лудогорец
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|3.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|2.
|АЕК
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|3.
|Риека
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 16
|5
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|3.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|4.
|Аполлон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 14
|3
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Шериф
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|4.
|Фастав Злин
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 10
|2
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|2.
|Стяуа
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Лугано
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|4.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|3 - 2
|9
|3.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 16
|5
Группа I
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|3.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
Группа J
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстерсунд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Заря
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
|4.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
Группа K
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 7
|9
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|4.
|Витесс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
Группа L
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 5
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|3.
|Русенборг
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|4.
|Вардар
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - АталантаДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 33 минуты, которая состоится 15.02.2018.
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Аталанта
Боруссия Д
87.2% (82)
Ничья:
8.5% (8)
Аталанта
4.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия Д:
42.6% (40)
2:0 Боруссия Д:
24.5% (23)
3:1 Боруссия Д:
10.6% (10)
1:1 Ничья:
7.4% (7)
1:0 Боруссия Д:
5.3% (5)
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