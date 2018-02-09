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Стадион:
Реал Сосьедад
 
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Ред Булл Зальцбург
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 33 минуты, которая состоится 15.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург
Реал Сосьедад
81.3% (74)
Ничья:
12.1% (11)
Ред Булл Зальцбург
6.6% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
31.9% (29)
Реал Сосьедад:
24.2% (22)
Реал Сосьедад:
17.6% (16)
Ничья:
7.7% (7)
Ред Булл Зальцбург:
6.6% (6)
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