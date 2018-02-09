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Стадион:
Селтик
 
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Зенит
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Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Зенит

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 38 минут, которая состоится 15.02.2018.
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Прогнозы на матч Селтик - Зенит
Селтик
24.7% (24)
Ничья:
27.8% (27)
Зенит
47.4% (46)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
34% (33)
Ничья:
22.7% (22)
Селтик:
12.4% (12)
Селтик:
11.3% (11)
Зенит:
4.1% (4)
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