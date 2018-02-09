Текстовая онлайн трансляция матча АЕК - Динамо Киев

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Позже
Предыдущие игры
АЕК (последние 20 матчей: +13 =7 -0)
- 11.02.2018 АЕК 1:0 Астерас С
- 07.02.2018 АЕК 2:1 Олимпиакос К
- 04.02.2018 Олимпиакос 1:2 АЕК С
- 27.01.2018 АЕК 2:0 Ламия С
- 24.01.2018 Олимпиакос 0:0 АЕК К
- 20.01.2018 Лариса 0:0 АЕК С
- 14.01.2018 АЕК 3:1 ПАС Янина С
- 09.01.2018 АЕК 1:0 Панаитоликос К
- 06.01.2018 Панаитоликос 1:4 АЕК С
- 20.12.2017 Панаитоликос 0:4 АЕК К
- 16.12.2017 АЕК 0:0 Аполлон Смирнис С
- 11.12.2017 АЕК 3:1 АОК Керкира С
- 07.12.2017 Аустрия Вена 0:0 АЕК ЛЕ
- 03.12.2017 Левадиакос 0:2 АЕК С
- 30.11.2017 Каллитея 2:3 АЕК К
- 27.11.2017 АЕК 3:0 Платаниас С
- 23.11.2017 АЕК 2:2 Риека ЛЕ
- 19.11.2017 Панатинаикос 1:1 АЕК С
- 05.11.2017 АЕК 1:0 ПАОК С
- 02.11.2017 АЕК 0:0 Милан ЛЕ
Динамо Киев (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 11.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Динамо Киев ТМК
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
- 20.01.2018 Хёугесунн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 10.12.2017 Александрия 0:0 Динамо Киев ПЛ
- 07.12.2017 Динамо Киев 4:1 Партизан ЛЕ
- 03.12.2017 Динамо Киев 5:1 Мариуполь ПЛ
- 29.11.2017 Десна 0:2 Динамо Киев К
- 26.11.2017 Сталь Каменское 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 23.11.2017 Скендербеу 3:2 Динамо Киев ЛЕ
- 18.11.2017 Звезда Кропивницкий 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 05.11.2017 Динамо Киев 2:1 Ворскла ПЛ
- 02.11.2017 Янг Бойз 0:1 Динамо Киев ЛЕ
- 29.10.2017 Карпаты 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 25.10.2017 Александрия 2:3 Динамо Киев К
- 22.10.2017 Динамо Киев 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.10.2017 Динамо Киев 2:2 Янг Бойз ЛЕ
- 15.10.2017 Черноморец Од 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 01.10.2017 Заря 4:4 Динамо Киев ПЛ
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Астана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|2.
|Партизан
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|3.
|Янг Бойз
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|4.
|Скендербеу
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|2.
|Лудогорец
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|3.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|2.
|АЕК
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|3.
|Риека
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 16
|5
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|3.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|4.
|Аполлон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 14
|3
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Шериф
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|4.
|Фастав Злин
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 10
|2
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|2.
|Стяуа
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Лугано
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|4.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|3 - 2
|9
|3.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 16
|5
Группа I
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|3.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
Группа J
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстерсунд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Заря
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
|4.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
Группа K
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 7
|9
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|4.
|Витесс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
Группа L
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 5
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|3.
|Русенборг
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|4.
|Вардар
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча АЕК - Динамо КиевДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 39 минут, которая состоится 15.02.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч АЕК - Динамо Киев
АЕК
24.5% (23)
Ничья:
35.1% (33)
Динамо Киев
40.4% (38)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.8% (28)
1:2 Динамо Киев:
22.3% (21)
2:1 АЕК:
12.8% (12)
0:1 Динамо Киев:
8.5% (8)
1:0 АЕК:
7.4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация