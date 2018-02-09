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Динамо Киев
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Текстовая онлайн трансляция матча АЕК - Динамо Киев

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 39 минут, которая состоится 15.02.2018.
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Прогнозы на матч АЕК - Динамо Киев
АЕК
24.5% (23)
Ничья:
35.1% (33)
Динамо Киев
40.4% (38)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.8% (28)
Динамо Киев:
22.3% (21)
АЕК:
12.8% (12)
Динамо Киев:
8.5% (8)
АЕК:
7.4% (7)
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