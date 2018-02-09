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Вильярреал
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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Вильярреал

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 38 минут, которая состоится 15.02.2018.
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Прогнозы на матч Лион - Вильярреал
Лион
76.1% (67)
Ничья:
20.5% (18)
Вильярреал
3.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
45.5% (40)
Лион:
14.8% (13)
Ничья:
13.6% (12)
Лион:
10.2% (9)
Ничья:
3.4% (3)
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