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Стадион:
Копенгаген
 
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Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Копенгаген - Атлетико М

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 38 минут, которая состоится 15.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Копенгаген - Атлетико М
Копенгаген
3.4% (3)
Ничья:
12.6% (11)
Атлетико М
83.9% (73)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
32.2% (28)
Атлетико М:
21.8% (19)
Атлетико М:
20.7% (18)
Ничья:
10.3% (9)
Атлетико М:
6.9% (6)
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