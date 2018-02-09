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Стадион:
Наполи
 
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РБ Лейпциг
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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - РБ Лейпциг

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 38 минут, которая состоится 15.02.2018.
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Прогнозы на матч Наполи - РБ Лейпциг
Наполи
93.3% (83)
Ничья:
5.6% (5)
РБ Лейпциг
1.1% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
36% (32)
Наполи:
29.2% (26)
Наполи:
11.2% (10)
Наполи:
11.2% (10)
Ничья:
5.6% (5)
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