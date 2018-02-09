Текстовая онлайн трансляция матча Стяуа - Лацио

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Стадион: Националь
Предыдущие игры
Стяуа (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 03.02.2018 Газ Метан Mедиаш 1:2 Стяуа ПЛ
- 25.01.2018 Адмира 3:2 Стяуа ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 10.12.2017 Ботошани 0:3 Стяуа ПЛ
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Стяуа 4:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 26.11.2017 Астра 2:0 Стяуа ПЛ
- 23.11.2017 Виктория Пльзень 2:0 Стяуа ЛЕ
- 17.11.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа ПЛ
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.11.2017 Стяуа 1:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа ПЛ
- 22.10.2017 Стяуа 7:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 19.10.2017 Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Стяуа ЛЕ
- 13.10.2017 Волунтари 0:0 Стяуа ПЛ
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа ПЛ
- 28.09.2017 Лугано 1:2 Стяуа ЛЕ
- 24.09.2017 Стяуа 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
Лацио (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 05.02.2018 Лацио 1:2 Дженоа СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 24.01.2018 Лацио 3:0 Удинезе СA
- 21.01.2018 Лацио 5:1 Кьево СA
- 06.01.2018 СПАЛ 2013 2:5 Лацио СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 26.12.2017 Лацио 1:0 Фиорентина КИ
- 23.12.2017 Лацио 4:0 Кротоне СA
- 17.12.2017 Аталанта 3:3 Лацио СA
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 11.12.2017 Лацио 1:3 Торино СA
- 07.12.2017 Зульте-Варегем 3:2 Лацио ЛЕ
- 03.12.2017 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 26.11.2017 Лацио 1:1 Фиорентина СA
- 23.11.2017 Лацио 1:1 Витесс ЛЕ
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио СA
- 02.11.2017 Лацио 1:0 Ницца ЛЕ
- 29.10.2017 Беневенто 1:5 Лацио СA
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Астана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|2.
|Партизан
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|3.
|Янг Бойз
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|4.
|Скендербеу
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|2.
|Лудогорец
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|3.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|2.
|АЕК
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|3.
|Риека
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 16
|5
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|3.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|4.
|Аполлон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 14
|3
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Шериф
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|4.
|Фастав Злин
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 10
|2
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|2.
|Стяуа
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Лугано
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|4.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|3 - 2
|9
|3.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 16
|5
Группа I
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|3.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
Группа J
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстерсунд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Заря
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
|4.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
Группа K
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 7
|9
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|4.
|Витесс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
Группа L
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 5
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|3.
|Русенборг
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|4.
|Вардар
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Стяуа - ЛациоДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 37 минут, которая состоится 15.02.2018.
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Прогнозы на матч Стяуа - Лацио
Стяуа
10.3% (9)
Ничья:
23% (20)
Лацио
66.7% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лацио:
37.9% (33)
1:1 Ничья:
18.4% (16)
0:1 Лацио:
14.9% (13)
0:2 Лацио:
9.2% (8)
2:1 Стяуа:
4.6% (4)
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