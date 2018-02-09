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Стадион:
Стяуа
 
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Лацио
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Текстовая онлайн трансляция матча Стяуа - Лацио

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 37 минут, которая состоится 15.02.2018.
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Прогнозы на матч Стяуа - Лацио
Стяуа
10.3% (9)
Ничья:
23% (20)
Лацио
66.7% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
37.9% (33)
Ничья:
18.4% (16)
Лацио:
14.9% (13)
Лацио:
9.2% (8)
Стяуа:
4.6% (4)
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