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Порту
 
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Спортинг Л
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Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Спортинг Л

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 37 минут, которая состоится 07.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Порту - Спортинг Л
Порту
81.8% (54)
Ничья:
10.6% (7)
Спортинг Л
7.6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Порту:
53% (35)
Порту:
16.7% (11)
Порту:
9.1% (6)
Ничья:
9.1% (6)
Спортинг Л:
3% (2)
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