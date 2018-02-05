Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Спортинг Л

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Порту (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 03.02.2018 Порту 3:1 Брага ПЛ
- 31.01.2018 Морейренсе 0:0 Порту ПЛ
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту КЛ
- 20.01.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Порту 4:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 03.01.2018 Фейренсе 1:2 Порту ПЛ
- 30.12.2017 Пасуш де Феррейра 2:3 Порту КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 19.12.2017 Порту 3:1 Маритиму ПЛ
- 14.12.2017 Порту 4:0 Витория Гимарайнш К
- 10.12.2017 Витория Сетубал 0:5 Порту ПЛ
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 01.12.2017 Порту 0:0 Бенфика ПЛ
- 25.11.2017 Авиш 1:1 Порту ПЛ
- 21.11.2017 Бешикташ 1:1 Порту ЛЧ
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
- 04.11.2017 Порту 2:0 Белененсеш ПЛ
- 01.11.2017 Порту 3:1 РБ Лейпциг ЛЧ
- 28.10.2017 Боавишта 0:3 Порту ПЛ
Спортинг Л (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 04.02.2018 Эшторил 2:0 Спортинг Л ПЛ
- 01.02.2018 Спортинг Л 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 27.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л КЛ
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту КЛ
- 19.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 14.01.2018 Спортинг Л 3:0 Авиш ПЛ
- 10.01.2018 Кова-Пьедаде 1:2 Спортинг Л К
- 07.01.2018 Спортинг Л 5:0 Маритиму ПЛ
- 04.01.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 29.12.2017 Белененсеш 1:1 Спортинг Л КЛ
- 21.12.2017 Спортинг Л 6:0 Униан Мадейра КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 13.12.2017 Спортинг Л 4:0 Вилаверденсе К
- 09.12.2017 Боавишта 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 05.12.2017 Барселона 2:0 Спортинг Л ЛЧ
- 01.12.2017 Спортинг Л 1:0 Белененсеш ПЛ
- 26.11.2017 Пасуш де Феррейра 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 22.11.2017 Спортинг Л 3:1 Олимпиакос ЛЧ
- 16.11.2017 Спортинг Л 2:0 Фамаликан К
- 05.11.2017 Спортинг Л 2:2 Брага ПЛ
Последние игры между собой
Порту: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Спортинг Л: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту Кубок лиги
- 01.10.2017 Спортинг Л 0:0 Порту Примейра-лига
- 04.02.2017 Порту 2:1 Спортинг Л Примейра-лига
- 28.08.2016 Спортинг Л 2:1 Порту Примейра-лига
- 30.04.2016 Порту 1:3 Спортинг Л Примейра-лига
- 02.01.2016 Спортинг Л 2:0 Порту Примейра-лига
- 01.03.2015 Порту 3:0 Спортинг Л Примейра-лига
- 18.10.2014 Порту 1:3 Спортинг Л Кубок Португалии
- 26.09.2014 Спортинг Л 1:1 Порту Примейра-лига
- 16.03.2014 Спортинг Л 1:0 Порту Примейра-лига
- 30.12.2013 Спортинг Л 0:0 Порту Кубок лиги
- 27.10.2013 Порту 3:1 Спортинг Л Примейра-лига
- 02.03.2013 Спортинг Л 0:0 Порту Примейра-лига
- 07.10.2012 Порту 2:0 Спортинг Л Примейра-лига
- 05.05.2012 Порту 2:0 Спортинг Л Примейра-лига
- 08.01.2012 Спортинг Л 0:0 Порту Примейра-лига
- 17.04.2011 Порту 3:2 Спортинг Л Примейра-лига
- 28.11.2010 Спортинг Л 1:1 Порту Примейра-лига
- 28.02.2010 Спортинг Л 3:0 Порту Примейра-лига
- 02.02.2010 Порту 5:2 Спортинг Л Кубок
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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— ?
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Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Спортинг ЛДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 37 минут, которая состоится 07.02.2018.
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Прогнозы на матч Порту - Спортинг Л
Порту
81.8% (54)
Ничья:
10.6% (7)
Спортинг Л
7.6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Порту:
53% (35)
1:0 Порту:
16.7% (11)
2:0 Порту:
9.1% (6)
1:1 Ничья:
9.1% (6)
1:2 Спортинг Л:
3% (2)
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