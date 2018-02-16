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2017-2018
Бенгалуру
1:1
Конец матча
Пуне Сити
0'
0:1
22' Гол
Sarthak Golui
34' Желтая карточка
Марселиньо
36' Желтая карточка
Эмилиано Альфаро
61' Желтая карточка
John Johnson II
69' Желтая карточка
Мику Федор
1:1
76' Гол
Мику Федор
79' Желтая карточка
Sahil Panwar
86' Желтая карточка
Хуанан Гонсалес
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Пуне Сити делает замену. Gurtej Singh уходит с поля, а Rohit Kumar выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Эмилиано Альфаро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Марселиньо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Sarthak Golui бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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