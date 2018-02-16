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2017-2018
0:1
22' ГолSarthak Golui
34' Желтая карточкаМарселиньо
36' Желтая карточкаЭмилиано Альфаро
61' Желтая карточкаJohn Johnson II
69' Желтая карточкаМику Федор
1:1
76' ГолМику Федор
79' Желтая карточкаSahil Panwar
86' Желтая карточкаХуанан Гонсалес
|
22'
0:1
34'
36'
61'
69'
76'
1:1
79'
86'
Состав команд
Бенгалуру
- Основной состав
- 1 Сандху Гурприт Вратарь
- 5 Хуанан Гонсалес Защитник
- 14 Dimas Delgado Полузащитник
- 7 Мику Федор Нападающий
- 2 Rahul Bheke
- 11 Чхетри Сунил
- 21 Сингх Кумам
- 15 Subhashish Bose
- 8 Lenny Rodrigues
- 19 Antonio Rodriguez Toni Dovale
- 6 John Johnson II
- Запасные игроки
- 28 Lalthuammawia Ralte Вратарь
- 30 Malsawmzuala
- 4 Zohmingliana Ralte
- 16 Erik Paartalu
- 20 Alwyn George
- 18 Thongkhoseim Haokip
- 22 Nishu Kumar
Пуне Сити
- Основной состав
- 13 Vishal Kaith Вратарь
- 4 Лопес Рафа Защитник
- 6 Тебар Маркос Полузащитник
- 10 Марселиньо Полузащитник
- 20 Карлос Диего Нападающий
- 9 Эмилиано Альфаро Нападающий
- 12 Baljit Sahni
- 36 Sahil Panwar
- 3 Gurtej Singh
- 16 Sarthak Golui
- 5 Adil Khan
- Запасные игроки
- 19 Kean Lewis
- 22 Muhammed Kuruniyan
- 17 Rohit Kumar
- 15 Marko Stankovic I
- 21 Lolo IV
- 7 Jonathan Lucca
- 1 Kamaljit Singh
Предыдущие игры
Бенгалуру (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 09.02.2018 Бенгалуру 2:0 Гоа СИ
- 06.02.2018 Ченнаин 1:3 Бенгалуру СИ
- 03.02.2018 Атлетико Калькутта 0:2 Бенгалуру СИ
- 26.01.2018 Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед СИ
- 18.01.2018 Мумбаи Сити 1:3 Бенгалуру СИ
- 14.01.2018 Дели Динамос 2:0 Бенгалуру СИ
- 07.01.2018 Бенгалуру 1:0 Атлетико Калькутта СИ
- 31.12.2017 Керала Бластерс 1:3 Бенгалуру СИ
- 21.12.2017 Бенгалуру 0:1 Джамшедпур СИ
- 17.12.2017 Бенгалуру 1:2 Ченнаин СИ
- 14.12.2017 Пуне Сити 1:3 Бенгалуру СИ
- 08.12.2017 Нортист Юнайтед 0:1 Бенгалуру СИ
- 30.11.2017 Гоа 4:3 Бенгалуру СИ
- 26.11.2017 Бенгалуру 4:1 Дели Динамос СИ
- 19.11.2017 Бенгалуру 2:0 Мумбаи Сити СИ
- 18.10.2017 Бенгалуру 2:2 Истиклол КАК
- 27.09.2017 Истиклол 1:0 Бенгалуру КАК
- 13.09.2017 Эйприл 25 0:0 Бенгалуру КАК
- 23.08.2017 Бенгалуру 3:0 Эйприл 25 КАК
- 31.05.2017 Бенгалуру 1:0 Мазия КАК
Пуне Сити (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 11.02.2018 Мумбаи Сити 0:2 Пуне Сити СИ
- 07.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Пуне Сити СИ
- 02.02.2018 Пуне Сити 1:2 Керала Бластерс СИ
- 24.01.2018 Пуне Сити 2:1 Джамшедпур СИ
- 20.01.2018 Пуне Сити 3:0 Атлетико Калькутта СИ
- 13.01.2018 Ченнаин 1:0 Пуне Сити СИ
- 04.01.2018 Керала Бластерс 1:1 Пуне Сити СИ
- 30.12.2017 Пуне Сити 5:0 Нортист Юнайтед СИ
- 23.12.2017 Гоа 0:2 Пуне Сити СИ
- 14.12.2017 Пуне Сити 1:3 Бенгалуру СИ
- 10.12.2017 Джамшедпур 0:1 Пуне Сити СИ
- 03.12.2017 Пуне Сити 0:1 Ченнаин СИ
- 29.11.2017 Пуне Сити 2:1 Мумбаи Сити СИ
- 26.11.2017 Атлетико Калькутта 1:4 Пуне Сити СИ
- 22.11.2017 Пуне Сити 2:3 Дели Динамос СИ
- 02.12.2016 Атлетико Калькутта 0:0 Пуне Сити СИ
- 25.11.2016 Керала Бластерс 2:1 Пуне Сити СИ
- 22.11.2016 Нортист Юнайтед 1:0 Пуне Сити СИ
- 18.11.2016 Пуне Сити 4:3 Дели Динамос СИ
- 15.11.2016 Ченнаин 2:0 Пуне Сити СИ
Последние игры между собой
Бенгалуру: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Пуне Сити: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 14.12.2017 Пуне Сити 1:3 Бенгалуру Суперлига Индии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенгалуру
|16
|11
|1
|4
|31 - 16
|34
|2.
|Пуне Сити
|16
|9
|2
|5
|28 - 15
|29
|3.
|Ченнаин
|15
|8
|3
|4
|22 - 18
|27
|4.
|Джамшедпур
|15
|7
|4
|4
|15 - 12
|25
|5.
|Гоа
|14
|6
|2
|6
|29 - 26
|20
|6.
|Керала Бластерс
|14
|5
|5
|4
|19 - 20
|20
|7.
|Мумбаи Сити
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|8.
|Атлетико Калькутта
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|9.
|Дели Динамос
|14
|3
|2
|9
|15 - 30
|11
|10.
|Нортист Юнайтед
|15
|3
|2
|10
|10 - 22
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
46'
Начался второй тайм!
46'
Пуне Сити делает замену. Gurtej Singh уходит с поля, а Rohit Kumar выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Эмилиано Альфаро получил желтую карточку от судьи
34'
Марселиньо получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Sarthak Golui бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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