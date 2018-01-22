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Краснодар
 
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Локомотив Ташкент
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Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Локомотив Ташкент

До начала игры осталось 11 часов 25 минут, которая состоится 22.01.2018.

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