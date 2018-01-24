  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Греция
  5. Кубок
  6. 1/4 финала
ПАОК
2:0
Конец матча
Атромитос
0'
1:0
19' Гол
Пелкас Димитрис
2:0
85' Гол
Шахов Евгений
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Шахов Евгений бьет в цель!
84'
Атромитос делает замену. Нацос Спиридон уходит с поля, а Умбидес Хавьер выходит на его замену.
84'
Атромитос делает замену. Бусуладжич Азер уходит с поля, а Pavlos Kyriakidis выходит на его замену.
78'
ПАОК делает замену. Мак Роберт II уходит с поля, а Кампуш Джалма выходит на его замену.
72'
Атромитос делает замену. Дауда Абиола уходит с поля, а Thomas Vasiliou выходит на его замену.

64'
ПАОК делает замену. Кулурис Эфтимос уходит с поля, а Прийович Александар выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
ПАОК делает замену. Пелкас Димитрис уходит с поля, а Эль-Каддури Омар выходит на его замену.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Пелкас Димитрис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация