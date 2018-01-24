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1:0
19' ГолПелкас Димитрис
2:0
85' ГолШахов Евгений
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19'
1:0
85'
2:0
Состав команд
ПАОК
- Основной состав
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 88 Виейринья Защитник
- 13 Малезас Стелиос Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 18 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 29 Мак Роберт II Полузащитник
- 77 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 16 Цимирот Гойко Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Сиампанис Мариос Вратарь
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 30 Азеведо Марсио Защитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 7 Эль-Каддури Омар Полузащитник
- 10 Кампуш Джалма Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
Атромитос
- Основной состав
- 1 Nikola Mirkovic Вратарь
- 6 Aristotle Karasalidis Защитник
- 19 Кивракидис Кириакос Защитник
- 28 Нацос Спиридон Защитник
- 23 Сакик Эмануэль Защитник
- 44 Рисванис Спирос Защитник
- 15 Madson Полузащитник
- 14 Nicolas Diguiny Полузащитник
- 16 Theodore Vasilakakis Полузащитник
- 4 Бусуладжич Азер Полузащитник
- 27 Дауда Абиола Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Pavlos Kyriakidis Защитник
- 22 Michail Bastakos Полузащитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 20 Thomas Vasiliou Полузащитник
- 35 Christos Mandas
- 29 Stefanos Stroungis
- 7 Emmanuel Mensah
- Главный тренер: Канади Дамир
Предыдущие игры
ПАОК (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 21.01.2018 ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис С
- 14.01.2018 АОК Керкира 0:3 ПАОК С
- 09.01.2018 ПАОК 2:1 Трикала К
- 06.01.2018 ПАОК 5:0 Левадиакос С
- 19.12.2017 Трикала 1:5 ПАОК К
- 16.12.2017 Платаниас 0:1 ПАОК С
- 10.12.2017 ПАОК 4:0 Панатинаикос С
- 02.12.2017 Ксанти 0:3 ПАОК С
- 29.11.2017 Аигиниакос 0:5 ПАОК К
- 26.11.2017 Паниониос 2:2 ПАОК С
- 20.11.2017 ПАОК 2:1 Атромитос С
- 05.11.2017 АЕК 1:0 ПАОК С
- 30.10.2017 ПАОК 2:0 Астерас С
- 25.10.2017 Аполлон Понту 0:1 ПАОК К
- 22.10.2017 Олимпиакос 1:0 ПАОК С
- 15.10.2017 ПАОК 4:0 Ламия С
- 30.09.2017 Лариса 1:1 ПАОК С
- 24.09.2017 ПАОК 1:0 ПАС Янина С
- 20.09.2017 ПАОК 2:1 Левадиакос К
- 16.09.2017 ПАОК 1:0 Панаитоликос С
Атромитос (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 21.01.2018 ПАС Янина 2:2 Атромитос С
- 14.01.2018 Атромитос 0:1 Панаитоликос С
- 11.01.2018 Атромитос 1:0 Астерас К
- 08.01.2018 Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос С
- 20.12.2017 Астерас 0:1 Атромитос К
- 16.12.2017 АОК Керкира 1:3 Атромитос С
- 10.12.2017 Атромитос 1:0 Левадиакос С
- 04.12.2017 Платаниас 1:3 Атромитос С
- 28.11.2017 Спарти 0:4 Атромитос К
- 25.11.2017 Атромитос 1:1 Панатинаикос С
- 20.11.2017 ПАОК 2:1 Атромитос С
- 04.11.2017 Атромитос 0:0 Паниониос С
- 29.10.2017 Ксанти 0:2 Атромитос С
- 26.10.2017 Трикала 1:1 Атромитос К
- 23.10.2017 АЕК 0:1 Атромитос С
- 14.10.2017 Атромитос 1:0 Астерас С
- 01.10.2017 Олимпиакос 0:1 Атромитос С
- 23.09.2017 Атромитос 3:0 Ламия С
- 20.09.2017 Атромитос 1:0 АОК Керкира К
- 17.09.2017 Лариса 0:0 Атромитос С
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Атромитос: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 20.11.2017 ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига
- 05.04.2017 Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига
- 28.11.2016 ПАОК 3:4 Атромитос Суперлига
- 30.01.2016 ПАОК 1:1 Атромитос Суперлига
- 27.09.2015 Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига
- 03.06.2015 ПАОК 0:1 Атромитос Суперлига
- 20.05.2015 Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига
- 15.02.2015 Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига
- 15.02.2015 Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига
- 19.10.2014 ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига
- 11.05.2014 Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига
- 07.05.2014 ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига
- 06.04.2014 ПАОК 2:0 Атромитос Суперлига
- 18.12.2013 Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига
- 29.05.2013 ПАОК 1:2 Атромитос Суперлига
- 15.05.2013 Атромитос 2:1 ПАОК Суперлига
- 13.01.2013 ПАОК 0:0 Атромитос Суперлига
- 03.09.2012 Атромитос 1:0 ПАОК Суперлига
- 20.05.2012 ПАОК 0:1 Атромитос Суперлига
- 07.05.2012 Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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— ?
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Г О О О О Л - Шахов Евгений бьет в цель!
84'
Атромитос делает замену. Нацос Спиридон уходит с поля, а Умбидес Хавьер выходит на его замену.
84'
Атромитос делает замену. Бусуладжич Азер уходит с поля, а Pavlos Kyriakidis выходит на его замену.
78'
ПАОК делает замену. Мак Роберт II уходит с поля, а Кампуш Джалма выходит на его замену.
72'
Атромитос делает замену. Дауда Абиола уходит с поля, а Thomas Vasiliou выходит на его замену.
64'
ПАОК делает замену. Кулурис Эфтимос уходит с поля, а Прийович Александар выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
ПАОК делает замену. Пелкас Димитрис уходит с поля, а Эль-Каддури Омар выходит на его замену.
19'
Г О О О О Л - Пелкас Димитрис бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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