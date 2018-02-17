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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Теодорос Колокотронис
41' Желтая карточкаКалцас Никос
49' Желтая карточкаMadson
53' Желтая карточкаTriantafyllos Pasalidis
57' Желтая карточкаЯннулис Димитрис
|
41'
49'
57'
Состав команд
23
Калцас
Никос
Астерас 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Georgios Athanasiadis Вратарь
- 25 Manolis Bertos Защитник
- 4 Triantafyllos Pasalidis Защитник
- 5 Триантафиллопулос Костас Защитник
- 18 Яннулис Костас Защитник
- 17 Иглесиас Матиас Полузащитник
- 8 Juan Manuel Munafo Полузащитник
- 23 Калцас Никос Полузащитник
- 7 Тонсо Мартин Полузащитник
- 19 Kosmas Tsilianidis Полузащитник
- 11 Michalis Manias Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Селин Евгений Защитник
- 77 Кирьякопулос Гиоргос Защитник
- 39 Джаади Набиль Полузащитник
- 27 Giannis Kotsiras Полузащитник
- 99 Antonis Tsiftsis
- 2 Dudu XI
- 28 Anastasios Douvikas
- Главный тренер: Savvas Pantelidis
Атромитос 4-5-1
- Основной состав
- 17 Янниотис Андреас Вратарь
- 19 Кивракидис Кириакос Защитник
- 44 Рисванис Спирос Защитник
- 5 Dimitrios Chatziisaias Защитник
- 31 Яннулис Димитрис Защитник
- 14 Nicolas Diguiny Полузащитник
- 4 Бусуладжич Азер Полузащитник
- 23 Сакик Эмануэль Полузащитник
- 15 Madson Полузащитник
- 16 Theodore Vasilakakis Полузащитник
- 10 Варда Амр Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Нацос Спиридон Защитник
- 6 Aristotle Karasalidis Полузащитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 27 Дауда Абиола Нападающий
- 12 Konstantinos Kotsopoulos
- 1 Nikola Mirkovic
- 11 Bruno Felipe II
- Главный тренер: Канади Дамир
Предыдущие игры
Астерас (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 11.02.2018 АЕК 1:0 Астерас С
- 03.02.2018 Астерас 1:1 Ксанти С
- 28.01.2018 Астерас 1:1 Олимпиакос С
- 21.01.2018 Ламия 1:0 Астерас С
- 14.01.2018 Астерас 3:1 Лариса С
- 11.01.2018 Атромитос 1:0 Астерас К
- 07.01.2018 ПАС Янина 0:0 Астерас С
- 20.12.2017 Астерас 0:1 Атромитос К
- 17.12.2017 Астерас 0:0 Панаитоликос С
- 10.12.2017 Аполлон Смирнис 1:3 Астерас С
- 02.12.2017 Астерас 4:0 АОК Керкира С
- 26.11.2017 Астерас 2:0 Левадиакос С
- 19.11.2017 Платаниас 0:3 Астерас С
- 04.11.2017 Астерас 1:0 Панатинаикос С
- 30.10.2017 ПАОК 2:0 Астерас С
- 26.10.2017 Астерас 2:1 Киссамикос К
- 22.10.2017 Астерас 0:1 Паниониос С
- 14.10.2017 Атромитос 1:0 Астерас С
- 01.10.2017 Астерас 2:0 АЕК С
- 25.09.2017 Ксанти 0:0 Астерас С
Атромитос (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 11.02.2018 Атромитос 2:2 Олимпиакос С
- 08.02.2018 Атромитос 1:3 ПАОК К
- 04.02.2018 Ламия 1:1 Атромитос С
- 28.01.2018 Атромитос 1:0 Лариса С
- 24.01.2018 ПАОК 2:0 Атромитос К
- 21.01.2018 ПАС Янина 2:2 Атромитос С
- 14.01.2018 Атромитос 0:1 Панаитоликос С
- 11.01.2018 Атромитос 1:0 Астерас К
- 08.01.2018 Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос С
- 20.12.2017 Астерас 0:1 Атромитос К
- 16.12.2017 АОК Керкира 1:3 Атромитос С
- 10.12.2017 Атромитос 1:0 Левадиакос С
- 04.12.2017 Платаниас 1:3 Атромитос С
- 28.11.2017 Спарти 0:4 Атромитос К
- 25.11.2017 Атромитос 1:1 Панатинаикос С
- 20.11.2017 ПАОК 2:1 Атромитос С
- 04.11.2017 Атромитос 0:0 Паниониос С
- 29.10.2017 Ксанти 0:2 Атромитос С
- 26.10.2017 Трикала 1:1 Атромитос К
- 23.10.2017 АЕК 0:1 Атромитос С
Последние игры между собой
Астерас: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Атромитос: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
- 11.01.2018 Атромитос 1:0 Астерас Кубок
- 20.12.2017 Астерас 0:1 Атромитос Кубок
- 14.10.2017 Атромитос 1:0 Астерас Суперлига
- 11.02.2017 Астерас 0:1 Атромитос Суперлига
- 25.09.2016 Атромитос 1:0 Астерас Суперлига
- 13.03.2016 Атромитос 2:1 Астерас Суперлига
- 21.11.2015 Астерас 1:0 Атромитос Суперлига
- 31.05.2015 Астерас 1:0 Атромитос Суперлига
- 27.05.2015 Атромитос 0:0 Астерас Суперлига
- 07.03.2015 Астерас 1:0 Атромитос Суперлига
- 10.11.2014 Атромитос 4:3 Астерас Суперлига
- 13.08.2014 Атромитос 3:2 Астерас Товарищеские матчи. Сборные
- 17.05.2014 Атромитос 3:1 Астерас Суперлига
- 04.05.2014 Астерас 1:0 Атромитос Суперлига
- 09.02.2014 Атромитос 3:1 Астерас Суперлига
- 05.10.2013 Астерас 2:2 Атромитос Суперлига
- 02.06.2013 Атромитос 0:0 Астерас Суперлига
- 19.05.2013 Астерас 2:1 Атромитос Суперлига
- 17.03.2013 Атромитос 0:2 Астерас Суперлига
- 19.11.2012 Астерас 3:0 Атромитос Суперлига
Астерас
Атромитос
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|21
|15
|4
|2
|42 - 8
|49
|2.
|АЕК
|21
|14
|5
|2
|34 - 11
|47
|3.
|Олимпиакос
|21
|13
|4
|4
|44 - 21
|43
|4.
|Атромитос
|0:0
|22
|10
|10
|2
|29 - 14
|40
|5.
|Паниониос
|21
|8
|7
|6
|25 - 20
|31
|6.
|Ксанти
|21
|7
|8
|6
|21 - 22
|29
|7.
|Астерас
|0:0
|22
|7
|8
|7
|24 - 17
|29
|8.
|Панатинаикос
|21
|6
|8
|7
|20 - 20
|26
|9.
|Левадиакос
|21
|6
|7
|8
|17 - 24
|25
|10.
|ПАС Янина
|21
|5
|10
|6
|23 - 26
|25
|11.
|Панаитоликос
|21
|5
|8
|8
|23 - 26
|23
|12.
|Лариса
|21
|5
|7
|9
|15 - 31
|22
|13.
|Ламия
|21
|4
|8
|9
|14 - 25
|20
|14.
|АОК Керкира
|22
|4
|6
|12
|16 - 37
|18
|15.
|Аполлон Смирнис
|22
|2
|10
|10
|15 - 30
|16
|16.
|Платаниас
|21
|2
|4
|15
|11 - 41
|10
Второй тайм
61'
Астерас делает замену. Kosmas Tsilianidis уходит с поля, а Джаади Набиль выходит на его замену.
58'
Атромитос делает замену. Николя Дигини уходит с поля, а Bruno Felipe выходит на его замену.
57'
Яннулис Димитрис получил желтую карточку от судьи
53'
Triantafyllos Pasalidis получил желтую карточку от судьи
49'
Madson получил желтую карточку от судьи
46'
Атромитос делает замену. Сакик Эмануэль уходит с поля, а Дауда Абиола выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Калцас Никос получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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