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Стадион:
Астерас
0:0
Второй тайм: 68'
Атромитос
0'
41' Желтая карточка
Калцас Никос
49' Желтая карточка
Madson
53' Желтая карточка
Triantafyllos Pasalidis
57' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
68'
Второй тайм
61'
Астерас делает замену. Kosmas Tsilianidis уходит с поля, а Джаади Набиль выходит на его замену.
58'
Атромитос делает замену. Николя Дигини уходит с поля, а Bruno Felipe выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Яннулис Димитрис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Triantafyllos Pasalidis получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Madson получил желтую карточку от судьи
46'
Атромитос делает замену. Сакик Эмануэль уходит с поля, а Дауда Абиола выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Калцас Никос получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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