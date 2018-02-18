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Стадион:
Левадиакос
1:2
Второй тайм: 69'
Панаитоликос
0'
28' Желтая карточка
Georgios Nikas
34' Желтая карточка
Savvas Tsambouris
36' Желтая карточка
Devis Epassy
0:1
37' Пенальти
Vlad Morar
1:1
39' Гол
Марковски Марко
40' Желтая карточка
Фарлей Роса
50' Желтая карточка
Аргус Бординьон
52' Желтая карточка
Nikolaos Katharios
54' Вторая желтая карточка
Devis Epassy
1:2
59' Пенальти
Vlad Morar
69'
Второй тайм
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Vlad Morar из команды Панаитоликос забивает с точки!
58'
Левадиакос делает замену. Georgios Nikas уходит с поля, а Димитриос Сотириу выходит на его замену.
54'
Devis Epassy получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
52'
Nikolaos Katharios получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Аргус Бординьон получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Фарлей Роса получил желтую карточку от судьи
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Марковски Марко бьет в цель!
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Vlad Morar из команды Панаитоликос забивает с точки!
Желтая карточка
36'
Devis Epassy получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Савас Цамбурис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Georgios Nikas получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Livadias Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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