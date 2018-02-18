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Стадион: Ливадиас
1:2
Второй тайм: 69'
28' Желтая карточкаGeorgios Nikas
34' Желтая карточкаSavvas Tsambouris
36' Желтая карточкаDevis Epassy
0:1
37' ПенальтиVlad Morar
1:1
39' ГолМарковски Марко
40' Желтая карточкаФарлей Роса
50' Желтая карточкаАргус Бординьон
52' Желтая карточкаNikolaos Katharios
54' Вторая желтая карточкаDevis Epassy
1:2
59' ПенальтиVlad Morar
|
28'
36'
37'
0:1
39'
1:1
40'
50'
54'
59'
1:2
Состав команд
40
Devis
Epassy
86
Шумбиньо
11
Диас
Хорхе
73
Vlad
Morar
Левадиакос 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Devis Epassy Вратарь
- 25 Savvas Tsambouris Защитник
- 5 Leonardo XII Защитник
- 92 Moise Adilehou Защитник
- 3 Joao Francisco Защитник
- 82 Pavlos Mitropoulos Полузащитник
- 88 Georgios Nikas Полузащитник
- 20 Petros Giakoumakis Полузащитник
- 86 Шумбиньо Полузащитник
- 8 Nikolaos Katharios Полузащитник
- 9 Марковски Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Domitris Sotiriou Вратарь
- 2 Theodoros Tripotseris Защитник
- 42 Савадого Сулейман Полузащитник
- 13 Зарадукас Яннис Полузащитник
- 21 Карахалиос Зисис Полузащитник
- 4 Обиора Нванкво Нападающий
- 99 Fotis Ioannidis
- Главный тренер: Аниго Хосе
Панаитоликос 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Кириакидис Димитриос Вратарь
- 22 Georgios Mygas Защитник
- 44 Dimitrios Chantakias Защитник
- 88 Аргус Бординьон Защитник
- 21 Маринакис Никос Защитник
- 17 Marcos Paulo II Полузащитник
- 16 Бехарано Данни Полузащитник
- 7 Franco Mazurek Полузащитник
- 11 Диас Хорхе Полузащитник
- 8 Фарлей Роса Полузащитник
- 73 Vlad Morar Нападающий
- Запасные игроки
- 10 Clesio Bauque Полузащитник
- 94 Виллиан да Силва Нападающий
- 33 Stathis Vasiloudis Нападающий
- 26 Dimitris Dalakouras
- 23 Georgios Vakrakos
- 12 Angelos Stamatopoulos
- 77 Ilias Gianniotis
- Главный тренер: Traianos Dellas
Предыдущие игры
Левадиакос (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 11.02.2018 Аполлон Смирнис 1:1 Левадиакос С
- 04.02.2018 Левадиакос 2:0 АОК Керкира С
- 28.01.2018 Ксанти 2:1 Левадиакос С
- 20.01.2018 Платаниас 1:0 Левадиакос С
- 14.01.2018 Левадиакос 3:2 Панатинаикос С
- 10.01.2018 ПАС Янина 4:0 Левадиакос К
- 06.01.2018 ПАОК 5:0 Левадиакос С
- 21.12.2017 Левадиакос 1:0 ПАС Янина К
- 18.12.2017 Левадиакос 2:1 Паниониос С
- 10.12.2017 Атромитос 1:0 Левадиакос С
- 03.12.2017 Левадиакос 0:2 АЕК С
- 30.11.2017 Аполлон Понту 1:2 Левадиакос К
- 26.11.2017 Астерас 2:0 Левадиакос С
- 18.11.2017 Олимпиакос 2:1 Левадиакос С
- 06.11.2017 Левадиакос 0:0 Ламия С
- 28.10.2017 Лариса 1:0 Левадиакос С
- 24.10.2017 Левадиакос 5:0 Аигиниакос К
- 21.10.2017 Левадиакос 1:1 ПАС Янина С
- 15.10.2017 Панаитоликос 0:1 Левадиакос С
- 01.10.2017 Левадиакос 2:1 Аполлон Смирнис С
Панаитоликос (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 11.02.2018 Панаитоликос 3:0 Платаниас С
- 03.02.2018 Панатинаикос 0:0 Панаитоликос С
- 28.01.2018 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 21.01.2018 Панаитоликос 1:1 Паниониос С
- 14.01.2018 Атромитос 0:1 Панаитоликос С
- 09.01.2018 АЕК 1:0 Панаитоликос К
- 06.01.2018 Панаитоликос 1:4 АЕК С
- 20.12.2017 Панаитоликос 0:4 АЕК К
- 17.12.2017 Астерас 0:0 Панаитоликос С
- 09.12.2017 Панаитоликос 1:4 Олимпиакос С
- 03.12.2017 Ламия 2:2 Панаитоликос С
- 30.11.2017 Эрготелис 0:5 Панаитоликос К
- 26.11.2017 Панаитоликос 3:1 Лариса С
- 19.11.2017 ПАС Янина 1:1 Панаитоликос С
- 04.11.2017 Панаитоликос 1:3 Ксанти С
- 29.10.2017 Панаитоликос 1:1 Аполлон Смирнис С
- 25.10.2017 Панаитоликос 2:0 Пансерраикос К
- 21.10.2017 АОК Керкира 1:0 Панаитоликос С
- 15.10.2017 Панаитоликос 0:1 Левадиакос С
- 30.09.2017 Платаниас 0:3 Панаитоликос С
Последние игры между собой
Левадиакос: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Панаитоликос: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
- 15.10.2017 Панаитоликос 0:1 Левадиакос Суперлига
- 04.03.2017 Панаитоликос 2:0 Левадиакос Суперлига
- 23.10.2016 Левадиакос 2:1 Панаитоликос Суперлига
- 14.02.2016 Панаитоликос 2:0 Левадиакос Суперлига
- 18.10.2015 Левадиакос 2:2 Панаитоликос Суперлига
- 21.03.2015 Панаитоликос 0:1 Левадиакос Суперлига
- 21.03.2015 Панаитоликос 0:1 Левадиакос Суперлига
- 29.11.2014 Левадиакос 0:0 Панаитоликос Суперлига
- 09.03.2014 Левадиакос 2:1 Панаитоликос Суперлига
- 10.11.2013 Панаитоликос 2:1 Левадиакос Суперлига
- 19.02.2012 Панаитоликос 0:2 Левадиакос Суперлига
- 15.02.2012 Левадиакос 2:0 Панаитоликос Суперлига
- 31.01.2011 Левадиакос 0:0 Панаитоликос Футбольная лига
- 27.09.2010 Панаитоликос 2:0 Левадиакос Футбольная лига
Левадиакос
Панаитоликос
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|22
|16
|4
|2
|44 - 8
|52
|2.
|АЕК
|4:0
|22
|15
|5
|2
|38 - 11
|50
|3.
|Олимпиакос
|21
|13
|4
|4
|44 - 21
|43
|4.
|Атромитос
|22
|11
|9
|2
|30 - 14
|42
|5.
|Паниониос
|21
|8
|7
|6
|25 - 20
|31
|6.
|Ксанти
|0:4
|22
|7
|8
|7
|21 - 26
|29
|7.
|Астерас
|22
|7
|7
|8
|24 - 18
|28
|8.
|ПАС Янина
|22
|6
|10
|6
|26 - 26
|28
|9.
|Панатинаикос
|21
|6
|8
|7
|20 - 20
|26
|10.
|Панаитоликос
|2:1
|22
|6
|8
|8
|25 - 27
|26
|11.
|Левадиакос
|1:2
|22
|6
|7
|9
|18 - 26
|25
|12.
|Лариса
|21
|5
|7
|9
|15 - 31
|22
|13.
|Ламия
|22
|4
|8
|10
|14 - 27
|20
|14.
|АОК Керкира
|22
|4
|6
|12
|16 - 37
|18
|15.
|Аполлон Смирнис
|22
|2
|10
|10
|15 - 30
|16
|16.
|Платаниас
|22
|2
|4
|16
|11 - 44
|10
Второй тайм
59'
Г О О О О Л - Vlad Morar из команды Панаитоликос забивает с точки!
58'
Левадиакос делает замену. Georgios Nikas уходит с поля, а Димитриос Сотириу выходит на его замену.
54'
Devis Epassy получает вторую желтую карточку. Удаление.
52'
Nikolaos Katharios получил желтую карточку от судьи
50'
Аргус Бординьон получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Фарлей Роса получил желтую карточку от судьи
39'
Г О О О О Л - Марковски Марко бьет в цель!
37'
Г О О О О Л - Vlad Morar из команды Панаитоликос забивает с точки!
36'
Devis Epassy получил желтую карточку от судьи
34'
Савас Цамбурис получил желтую карточку от судьи
28'
Georgios Nikas получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Livadias Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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