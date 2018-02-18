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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
1:0
5' ГолВраньеш Огнен
2:0
19' ГолВраньеш Огнен
3:0
33' ГолВраньеш Огнен
4:0
44' ГолБакасетас Тасос
45' Желтая карточкаЧигринский Дмитрий
45' Желтая карточкаЕндришек Эрик
62' Желтая карточкаБриту Фуртаду
|
5'
1:0
19'
2:0
33'
3:0
44'
4:0
45'
62'
Состав команд
12
Гало
Родриго
23
Хульт
Никлас
39
Моран
Эрик
10
Ливайя
Марко
АЕК 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Цинтотас Панайотис Вратарь
- 12 Гало Родриго Защитник
- 4 Враньеш Огнен Защитник
- 19 Чигринский Дмитрий Защитник
- 23 Хульт Никлас Защитник
- 8 Симоеш Андре Полузащитник
- 39 Моран Эрик Полузащитник
- 7 Христодулопулос Лазарос Полузащитник
- 10 Ливайя Марко Полузащитник
- 14 Бакасетас Тасос Полузащитник
- 11 Араужо Серхио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Баркас Вассилис Вратарь
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 24 Шоджаи Масуд Полузащитник
- 28 Клонаридис Виктор Полузащитник
- 25 Галанопулос Костас Полузащитник
- 6 Айдаревич Астрит Полузащитник
- 9 Якумакис Георгиос Нападающий
- Главный тренер: Хименес Маноло
Ксанти 4-2-3-1
- Основной состав
- 20 Живкович Живко Вратарь
- 5 Dimos Baxevanidis Защитник
- 31 Christos Lisgaras Защитник
- 27 Силла Салимо Защитник
- 32 Касадо Хорхе Защитник
- 6 Де Лукас Пабло Полузащитник
- 30 Dimitris Meliopoulos Полузащитник
- 92 Камара Мохамед II Полузащитник
- 10 Джуричкович Петар Полузащитник
- 77 Бриту Фуртаду Полузащитник
- 26 Ендришек Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Stratos Svarnas Защитник
- 12 Мехия Альфредо Полузащитник
- 7 Panagiotis Triadis Нападающий
- 24 Peter Orphanides Нападающий
- 19 Kike Boula Нападающий
- 18 Matias Castro II
- 1 Athanasios Garavelis
- Главный тренер: Milan Rastavac
Предыдущие игры
АЕК (последние 20 матчей: +13 =7 -0)
- 15.02.2018 АЕК 1:1 Динамо Киев ЛЕ
- 11.02.2018 АЕК 1:0 Астерас С
- 07.02.2018 АЕК 2:1 Олимпиакос К
- 04.02.2018 Олимпиакос 1:2 АЕК С
- 27.01.2018 АЕК 2:0 Ламия С
- 24.01.2018 Олимпиакос 0:0 АЕК К
- 20.01.2018 Лариса 0:0 АЕК С
- 14.01.2018 АЕК 3:1 ПАС Янина С
- 09.01.2018 АЕК 1:0 Панаитоликос К
- 06.01.2018 Панаитоликос 1:4 АЕК С
- 20.12.2017 Панаитоликос 0:4 АЕК К
- 16.12.2017 АЕК 0:0 Аполлон Смирнис С
- 11.12.2017 АЕК 3:1 АОК Керкира С
- 07.12.2017 Аустрия Вена 0:0 АЕК ЛЕ
- 03.12.2017 Левадиакос 0:2 АЕК С
- 30.11.2017 Каллитея 2:3 АЕК К
- 27.11.2017 АЕК 3:0 Платаниас С
- 23.11.2017 АЕК 2:2 Риека ЛЕ
- 19.11.2017 Панатинаикос 1:1 АЕК С
- 05.11.2017 АЕК 1:0 ПАОК С
Ксанти (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 10.02.2018 Ксанти 1:1 АОК Керкира С
- 03.02.2018 Астерас 1:1 Ксанти С
- 28.01.2018 Ксанти 2:1 Левадиакос С
- 21.01.2018 Олимпиакос 3:0 Ксанти С
- 13.01.2018 Ксанти 3:2 Платаниас С
- 10.01.2018 Ксанти 2:0 Лариса К
- 07.01.2018 Ламия 0:1 Ксанти С
- 21.12.2017 Лариса 3:0 Ксанти К
- 17.12.2017 Ксанти 1:1 Панатинаикос С
- 09.12.2017 Лариса 1:0 Ксанти С
- 02.12.2017 Ксанти 0:3 ПАОК С
- 28.11.2017 Пансерраикос 1:2 Ксанти К
- 25.11.2017 ПАС Янина 1:1 Ксанти С
- 19.11.2017 Ксанти 2:0 Паниониос С
- 04.11.2017 Панаитоликос 1:3 Ксанти С
- 29.10.2017 Ксанти 0:2 Атромитос С
- 25.10.2017 Эрготелис 2:4 Ксанти К
- 22.10.2017 Аполлон Смирнис 2:0 Ксанти С
- 15.10.2017 Ксанти 1:1 АЕК С
- 01.10.2017 АОК Керкира 0:2 Ксанти С
Последние игры между собой
АЕК: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ксанти: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 15.10.2017 Ксанти 1:1 АЕК Суперлига
- 28.01.2017 Ксанти 0:0 АЕК Суперлига
- 11.09.2016 АЕК 4:1 Ксанти Суперлига
- 09.01.2016 АЕК 2:1 Ксанти Суперлига
- 29.08.2015 Ксанти 0:0 АЕК Суперлига
- 12.01.2013 АЕК 1:0 Ксанти Суперлига
- 01.09.2012 Ксанти 1:0 АЕК Суперлига
- 14.01.2012 АЕК 1:1 Ксанти Суперлига
- 21.09.2011 Ксанти 3:4 АЕК Суперлига
- 29.01.2011 Ксанти 0:2 АЕК Суперлига
- 03.10.2010 АЕК 1:0 Ксанти Суперлига
- 06.02.2010 АЕК 3:1 Ксанти Суперлига
- 05.10.2009 Ксанти 1:0 АЕК Суперлига
- 28.02.2009 АЕК 2:1 Ксанти Суперлига
- 25.02.2009 АЕК 1:0 Ксанти Кубок
- 18.02.2009 Ксанти 2:1 АЕК Кубок
- 08.11.2008 Ксанти 1:1 АЕК Суперлига
- 05.03.2008 АЕК 3:0 Ксанти Суперлига
- 09.01.2008 Ксанти 2:0 АЕК Кубок
- 28.10.2007 Ксанти 0:1 АЕК Суперлига
АЕК
Ксанти
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|22
|16
|4
|2
|44 - 8
|52
|2.
|АЕК
|4:0
|22
|15
|5
|2
|38 - 11
|50
|3.
|Олимпиакос
|21
|13
|4
|4
|44 - 21
|43
|4.
|Атромитос
|22
|11
|9
|2
|30 - 14
|42
|5.
|Паниониос
|21
|8
|7
|6
|25 - 20
|31
|6.
|Ксанти
|0:4
|22
|7
|8
|7
|21 - 26
|29
|7.
|Астерас
|22
|7
|7
|8
|24 - 18
|28
|8.
|ПАС Янина
|22
|6
|10
|6
|26 - 26
|28
|9.
|Панатинаикос
|21
|6
|8
|7
|20 - 20
|26
|10.
|Панаитоликос
|2:1
|22
|6
|8
|8
|25 - 27
|26
|11.
|Левадиакос
|1:2
|22
|6
|7
|9
|18 - 26
|25
|12.
|Лариса
|21
|5
|7
|9
|15 - 31
|22
|13.
|Ламия
|22
|4
|8
|10
|14 - 27
|20
|14.
|АОК Керкира
|22
|4
|6
|12
|16 - 37
|18
|15.
|Аполлон Смирнис
|22
|2
|10
|10
|15 - 30
|16
|16.
|Платаниас
|22
|2
|4
|16
|11 - 44
|10
Второй тайм
62'
Бриту Фуртаду получил желтую карточку от судьи
62'
Ксанти делает замену. Джуричкович Петар уходит с поля, а Panagiotis Triadis выходит на его замену.
62'
АЕК делает замену. Бакасетас Тасос уходит с поля, а Клонаридис Виктор выходит на его замену.
46'
Ксанти делает замену. Касадо Хорхе уходит с поля, а Мехия Альфредо выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Ендришек Эрик получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Чигринский Дмитрий получил желтую карточку от судьи
44'
Г О О О О Л - Бакасетас Тасос бьет в цель!
33'
19'
5'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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