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Стадион:
АЕК
4:0
Второй тайм: 71'
Ксанти
0'
1:0
5' Гол
Враньеш Огнен
2:0
19' Гол
Враньеш Огнен
3:0
33' Гол
Враньеш Огнен
4:0
44' Гол
Бакасетас Тасос
45' Желтая карточка
Чигринский Дмитрий
45' Желтая карточка
Ендришек Эрик
62' Желтая карточка
Бриту Фуртаду
71'
Второй тайм
Желтая карточка
62'
Бриту Фуртаду получил желтую карточку от судьи
62'
Ксанти делает замену. Джуричкович Петар уходит с поля, а Panagiotis Triadis выходит на его замену.
62'
АЕК делает замену. Бакасетас Тасос уходит с поля, а Клонаридис Виктор выходит на его замену.
46'
Ксанти делает замену. Касадо Хорхе уходит с поля, а Мехия Альфредо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Ендришек Эрик получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Чигринский Дмитрий получил желтую карточку от судьи
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Бакасетас Тасос бьет в цель!
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Враньеш Огнен бьет в цель!
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Враньеш Огнен бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Враньеш Огнен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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