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Стадион: Периволя Мунисипаль
8' Желтая карточкаDimitrios Stamou
13' Желтая карточкаМалса Микаэль
0:1
47' ГолКонде Педро
49' Желтая карточкаHigor Vidal
0:2
51' ГолКонде Педро
54' Желтая карточкаBruno Arauzo Chalkiadakis
60' Желтая карточкаAlexandros Apostolopoulos
65' Желтая карточкаМихаил Алексиос
84' Желтая карточкаПетропулос Антонис
0:3
86' ГолБериос Теодорос
|
13'
47'
0:1
49'
51'
0:2
65'
86'
0:3
Состав команд
12
Кляич
Филип
27
Vanderson
25
Удожи
Чигозе
Платаниас 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Кляич Филип Вратарь
- 22 Нили Франсиско Защитник
- 55 Dimitrios Stamou Защитник
- 5 Christos Karypidis Защитник
- 27 Vanderson Защитник
- 8 Пляцикас Василиос Полузащитник
- 23 Малса Микаэль Полузащитник
- 25 Удожи Чигозе Полузащитник
- 14 Manolis Patralis Полузащитник
- 10 Н'Сикулу Кларк Полузащитник
- 28 Петропулос Антонис Нападающий
- Запасные игроки
- 92 Antonis Kokkalas Вратарь
- 18 Viera Ellong Полузащитник
- 20 Vasilios Angelopoulos Полузащитник
- 4 Filip Stanisavljevic Полузащитник
- 99 Касалица Филипп Полузащитник
- 11 Стойчев Милош Полузащитник
- 9 Гжельчак Петр Нападающий
- Главный тренер: Jose Roca
ПАС Янина 3-5-2
- Основной состав
- 39 Веллидис Маркос Вратарь
- 77 Alexandros Apostolopoulos Защитник
- 8 Цимопулос Темис Защитник
- 6 Михаил Алексиос Защитник
- 20 Караникас Никос Полузащитник
- 10 Bruno Arauzo Chalkiadakis Полузащитник
- 27 Мантатис Георгиос Полузащитник
- 21 Гаруфалиас Ираклис Полузащитник
- 64 Franck Betra Полузащитник
- 9 Конде Педро Нападающий
- 33 Higor Vidal Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Перистеридис Костас Вратарь
- 4 Бериос Теодорос Защитник
- 11 Чикарски Мите Защитник
- 3 Лиля Анди Полузащитник
- 7 Якос Эврипидис Полузащитник
- 88 Николиас Александрос Полузащитник
- 14 Хелльквист Филип Нападающий
- Главный тренер: Giannis Petrakis
Предыдущие игры
Платаниас (последние 20 матчей: +2 =1 -17)
- 11.02.2018 Панаитоликос 3:0 Платаниас С
- 05.02.2018 Платаниас 1:1 Аполлон Смирнис С
- 27.01.2018 АОК Керкира 2:0 Платаниас С
- 20.01.2018 Платаниас 1:0 Левадиакос С
- 13.01.2018 Ксанти 3:2 Платаниас С
- 10.01.2018 Олимпиакос 2:0 Платаниас К
- 07.01.2018 Панатинаикос 2:0 Платаниас С
- 20.12.2017 Платаниас 0:2 Олимпиакос К
- 16.12.2017 Платаниас 0:1 ПАОК С
- 09.12.2017 Паниониос 2:1 Платаниас С
- 04.12.2017 Платаниас 1:3 Атромитос С
- 27.11.2017 АЕК 3:0 Платаниас С
- 19.11.2017 Платаниас 0:3 Астерас С
- 05.11.2017 Олимпиакос 5:1 Платаниас С
- 29.10.2017 Ламия 2:0 Платаниас С
- 26.10.2017 ОФИ 1:0 Платаниас К
- 22.10.2017 Платаниас 0:1 Лариса С
- 14.10.2017 ПАС Янина 3:1 Платаниас С
- 30.09.2017 Платаниас 0:3 Панаитоликос С
- 23.09.2017 Аполлон Смирнис 0:1 Платаниас С
ПАС Янина (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 10.02.2018 ПАС Янина 2:1 Панатинаикос С
- 07.02.2018 Лариса 3:2 ПАС Янина К
- 04.02.2018 ПАС Янина 1:3 ПАОК С
- 28.01.2018 Паниониос 0:1 ПАС Янина С
- 25.01.2018 ПАС Янина 1:2 Лариса К
- 21.01.2018 ПАС Янина 2:2 Атромитос С
- 14.01.2018 АЕК 3:1 ПАС Янина С
- 10.01.2018 ПАС Янина 4:0 Левадиакос К
- 07.01.2018 ПАС Янина 0:0 Астерас С
- 21.12.2017 Левадиакос 1:0 ПАС Янина К
- 17.12.2017 Олимпиакос 1:0 ПАС Янина С
- 10.12.2017 ПАС Янина 1:1 Ламия С
- 03.12.2017 Лариса 1:1 ПАС Янина С
- 28.11.2017 Арис Салоники 1:1 ПАС Янина К
- 25.11.2017 ПАС Янина 1:1 Ксанти С
- 19.11.2017 ПАС Янина 1:1 Панаитоликос С
- 05.11.2017 Аполлон Смирнис 4:3 ПАС Янина С
- 28.10.2017 ПАС Янина 2:1 АОК Керкира С
- 24.10.2017 ПАС Янина 3:0 Панегиалиос К
- 21.10.2017 Левадиакос 1:1 ПАС Янина С
Последние игры между собой
Платаниас: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 6
ПАС Янина: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 2
- 14.10.2017 ПАС Янина 3:1 Платаниас Суперлига
- 12.02.2017 Платаниас 3:3 ПАС Янина Суперлига
- 01.02.2017 ПАС Янина 1:2 Платаниас Кубок
- 26.01.2017 Платаниас 1:0 ПАС Янина Кубок
- 24.09.2016 ПАС Янина 0:0 Платаниас Суперлига
- 10.04.2016 ПАС Янина 2:0 Платаниас Суперлига
- 12.12.2015 Платаниас 0:1 ПАС Янина Суперлига
- 18.03.2015 ПАС Янина 1:0 Платаниас Суперлига
- 01.11.2014 Платаниас 0:0 ПАС Янина Суперлига
- 03.03.2014 Платаниас 1:2 ПАС Янина Суперлига
- 02.11.2013 ПАС Янина 1:0 Платаниас Суперлига
- 05.01.2013 Платаниас 1:1 ПАС Янина Суперлига
- 25.08.2012 ПАС Янина 0:0 Платаниас Суперлига
Платаниас
ПАС Янина
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|22
|16
|4
|2
|44 - 8
|52
|2.
|АЕК
|4:0
|22
|15
|5
|2
|38 - 11
|50
|3.
|Олимпиакос
|21
|13
|4
|4
|44 - 21
|43
|4.
|Атромитос
|22
|11
|9
|2
|30 - 14
|42
|5.
|Паниониос
|21
|8
|7
|6
|25 - 20
|31
|6.
|Ксанти
|0:4
|22
|7
|8
|7
|21 - 26
|29
|7.
|Астерас
|22
|7
|7
|8
|24 - 18
|28
|8.
|ПАС Янина
|22
|6
|10
|6
|26 - 26
|28
|9.
|Панатинаикос
|21
|6
|8
|7
|20 - 20
|26
|10.
|Панаитоликос
|2:1
|22
|6
|8
|8
|25 - 27
|26
|11.
|Левадиакос
|1:2
|22
|6
|7
|9
|18 - 26
|25
|12.
|Лариса
|21
|5
|7
|9
|15 - 31
|22
|13.
|Ламия
|22
|4
|8
|10
|14 - 27
|20
|14.
|АОК Керкира
|22
|4
|6
|12
|16 - 37
|18
|15.
|Аполлон Смирнис
|22
|2
|10
|10
|15 - 30
|16
|16.
|Платаниас
|22
|2
|4
|16
|11 - 44
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Г О О О О Л - Бериос Теодорос бьет в цель!
84'
Петропулос Антонис получил желтую карточку от судьи
77'
Платаниас делает замену. Нили Франсиско уходит с поля, а Filip Stanisavljevic выходит на его замену.
76'
ПАС Янина делает замену. Цимопулос Темис уходит с поля, а Бериос Теодорос выходит на его замену.
71'
ПАС Янина делает замену. Мантатис Георгиос уходит с поля, а Николиас Александрос выходит на его замену.
65'
Михаил Алексиос получил желтую карточку от судьи
60'
Alexandros Apostolopoulos получил желтую карточку от судьи
58'
Платаниас делает замену. Димитриос Стаму уходит с поля, а Viera Ellong Doualla выходит на его замену.
58'
ПАС Янина делает замену. Bruno Chalkiadakis уходит с поля, а Якос Эврипидис выходит на его замену.
54'
Bruno Chalkiadakis получил желтую карточку от судьи
51'
Г О О О О Л - Конде Педро бьет в цель!
49'
Higor Vidal получил желтую карточку от судьи
49'
Платаниас делает замену. Удожи Чигозе уходит с поля, а Касалица Филипп выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Конде Педро бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
13'
Малса Микаэль получил желтую карточку от судьи
8'
Димитриос Стаму получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Perivolia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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