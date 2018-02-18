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Стадион:
Платаниас
0:3
Конец матча
ПАС Янина
0'
8' Желтая карточка
Dimitrios Stamou
13' Желтая карточка
Малса Микаэль
0:1
47' Гол
Конде Педро
49' Желтая карточка
Higor Vidal
0:2
51' Гол
Конде Педро
54' Желтая карточка
Bruno Arauzo Chalkiadakis
60' Желтая карточка
Alexandros Apostolopoulos
65' Желтая карточка
Михаил Алексиос
84' Желтая карточка
Петропулос Антонис
0:3
86' Гол
Бериос Теодорос
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Бериос Теодорос бьет в цель!
Желтая карточка
84'
Петропулос Антонис получил желтую карточку от судьи
77'
Платаниас делает замену. Нили Франсиско уходит с поля, а Filip Stanisavljevic выходит на его замену.
76'
ПАС Янина делает замену. Цимопулос Темис уходит с поля, а Бериос Теодорос выходит на его замену.
71'
ПАС Янина делает замену. Мантатис Георгиос уходит с поля, а Николиас Александрос выходит на его замену.

Желтая карточка
65'
Михаил Алексиос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
60'
Alexandros Apostolopoulos получил желтую карточку от судьи
58'
Платаниас делает замену. Димитриос Стаму уходит с поля, а Viera Ellong Doualla выходит на его замену.
58'
ПАС Янина делает замену. Bruno Chalkiadakis уходит с поля, а Якос Эврипидис выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Bruno Chalkiadakis получил желтую карточку от судьи
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Конде Педро бьет в цель!
Желтая карточка
49'
Higor Vidal получил желтую карточку от судьи
49'
Платаниас делает замену. Удожи Чигозе уходит с поля, а Касалица Филипп выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Конде Педро бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
13'
Малса Микаэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Димитриос Стаму получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Perivolia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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