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Стадион:
Челси
 
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Барселона
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Прогнозы на матч Челси - Барселона
Челси
34.6% (82)
Ничья:
27.8% (66)
Барселона
37.6% (89)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
17.7% (42)
Барселона:
15.2% (36)
Челси:
11% (26)
Барселона:
9.3% (22)
Барселона:
8.9% (21)
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