Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Бешикташ

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Стадион: Аллианц Арена
Предыдущие игры
Бавария (последние 20 матчей: +19 =0 -1)
- 17.02.2018 Вольфсбург 1:2 Бавария Б
- 10.02.2018 Бавария 2:1 Шальке 04 Б
- 06.02.2018 Падерборн 0:6 Бавария КГ
- 03.02.2018 Майнц 0:2 Бавария Б
- 27.01.2018 Бавария 5:2 Хоффенхайм Б
- 21.01.2018 Бавария 4:2 Вердер Б
- 12.01.2018 Байер Л 1:3 Бавария Б
- 09.01.2018 Бавария 5:3 Зонненхоф Гроссашпах ТМК
- 06.01.2018 Аль-Ахли Доха 0:6 Бавария ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
- 16.12.2017 Штуттгарт 0:1 Бавария Б
- 13.12.2017 Бавария 1:0 Кёльн Б
- 09.12.2017 Айнтрахт Фр 0:1 Бавария Б
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Бавария 3:1 Ганновер 96 Б
- 25.11.2017 Боруссия М 2:1 Бавария Б
- 22.11.2017 Андерлехт 1:2 Бавария ЛЧ
- 18.11.2017 Бавария 3:0 Аугсбург Б
- 04.11.2017 Боруссия Д 1:3 Бавария Б
- 31.10.2017 Селтик 1:2 Бавария ЛЧ
Бешикташ (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 16.02.2018 Коньяспор 1:1 Бешикташ С
- 10.02.2018 Бешикташ 5:0 Карабюкспор С
- 06.02.2018 Генчлербирлиги 0:1 Бешикташ К
- 02.02.2018 Бурсаспор 2:2 Бешикташ С
- 30.01.2018 Бешикташ 3:1 Генчлербирлиги К
- 26.01.2018 Бешикташ 2:1 Касымпаша С
- 21.01.2018 Антальяспор 1:2 Бешикташ С
- 17.01.2018 Османлыспор 2:1 Бешикташ К
- 12.01.2018 Бешикташ 3:2 Скендербеу ТМК
- 09.01.2018 Бешикташ 2:2 АДО Ден Хааг ТМК
- 28.12.2017 Бешикташ 4:1 Османлыспор К
- 23.12.2017 Сивасспор 2:1 Бешикташ С
- 17.12.2017 Бешикташ 5:1 Османлыспор С
- 12.12.2017 Манисаспор 1:1 Бешикташ К
- 10.12.2017 Кайсериспор 1:1 Бешикташ С
- 06.12.2017 РБ Лейпциг 1:2 Бешикташ ЛЧ
- 02.12.2017 Бешикташ 3:0 Галатасарай С
- 28.11.2017 Бешикташ 9:0 Манисаспор К
- 25.11.2017 Малатьяспор 0:0 Бешикташ С
- 21.11.2017 Бешикташ 1:1 Порту ЛЧ
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - БешикташДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 7 минут, которая состоится 20.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Бавария - Бешикташ
Бавария
65.1% (153)
Ничья:
16.2% (38)
Бешикташ
18.7% (44)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бавария:
22.6% (53)
3:0 Бавария:
9.8% (23)
1:0 Бавария:
9.4% (22)
1:1 Ничья:
8.5% (20)
0:0 Ничья:
7.7% (18)
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