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Стадион:
Бавария
 
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Бешикташ
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Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Бешикташ

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 7 минут, которая состоится 20.02.2018.
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Прогнозы на матч Бавария - Бешикташ
Бавария
65.1% (153)
Ничья:
16.2% (38)
Бешикташ
18.7% (44)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
22.6% (53)
Бавария:
9.8% (23)
Бавария:
9.4% (22)
Ничья:
8.5% (20)
Ничья:
7.7% (18)
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