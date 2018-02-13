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Стадион: ВЭБ Арена
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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 17.02.2018 Эсбьерг 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 13.02.2018 Црвена Звезда 0:0 ЦСКА Москва ЛЕ
- 07.02.2018 Торревьеха 0:7 ЦСКА Москва ТМК
- 06.02.2018 ЦСКА Москва 3:0 Эльче ТМК
- 02.02.2018 Нордшелланн 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 22.01.2018 ЦСКА Москва 2:2 Хорсенс ТМК
- 21.01.2018 ЦСКА Москва 0:0 Волеренга ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 01.12.2017 ЦСКА Москва 6:0 Тосно ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.11.2017 ЦСКА Москва 2:0 Бенфика ЛЧ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 31.10.2017 Базель 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 27.10.2017 Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 18.10.2017 ЦСКА Москва 0:2 Базель ЛЧ
- 14.10.2017 Краснодар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
Црвена Звезда (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 17.02.2018 Црвена Звезда 3:0 Явор Иваньица С
- 13.02.2018 Црвена Звезда 0:0 ЦСКА Москва ЛЕ
- 07.02.2018 Зенит 1:0 Црвена Звезда ТМК
- 31.01.2018 Црвена Звезда 1:1 Амкар ТМК
- 13.12.2017 Партизан 1:1 Црвена Звезда С
- 10.12.2017 Црвена Звезда 3:0 Борац Чачак С
- 07.12.2017 Црвена Звезда 1:0 Кёльн ЛЕ
- 02.12.2017 Бака Бака Паланка 2:2 Црвена Звезда С
- 29.11.2017 Црвена Звезда 5:0 Радник Сурдулица С
- 26.11.2017 Чукарички 1:2 Црвена Звезда С
- 23.11.2017 БАТЭ 0:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 18.11.2017 Црвена Звезда 6:1 Рад Белград С
- 05.11.2017 Раднички Ниш 0:4 Црвена Звезда С
- 02.11.2017 Арсенал 0:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 29.10.2017 Земун 0:1 Црвена Звезда С
- 25.10.2017 Црвена Звезда 1:0 Спартак Суботица С
- 22.10.2017 Црвена Звезда 2:1 Младост Лучани С
- 19.10.2017 Црвена Звезда 0:1 Арсенал ЛЕ
- 14.10.2017 Црвена Звезда 4:0 Мачва Шабац С
- 01.10.2017 Напредак 1:0 Црвена Звезда С
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 13.02.2018 Црвена Звезда 0:0 ЦСКА Москва Лига Европы
1/16 финала
1/8 финала
— ЦСКА Москва
— Спортинг Л
— Атлетик Б
— Арсенал
— Локомотив Москва
— Милан
— Боруссия Д
— Ред Булл Зальцбург
— Марсель
— Селтик
— Виктория Пльзень
— Динамо Киев
— Лион
— Атлетико М
— РБ Лейпциг
— Стяуа
1/4 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Црвена ЗвездаДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 21 минуту, которая состоится 21.02.2018.
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Црвена Звезда
ЦСКА Москва
62.6% (154)
Ничья:
15% (37)
Црвена Звезда
22.4% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ЦСКА Москва:
22.4% (55)
1:0 ЦСКА Москва:
18.7% (46)
2:0 ЦСКА Москва:
10.2% (25)
0:1 Црвена Звезда:
8.5% (21)
1:1 Ничья:
8.1% (20)
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Вот это он затроллил, наверное, вторая оборона после Ювентуса))