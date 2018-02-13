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Стадион:
ЦСКА Москва
 
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Црвена Звезда
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Црвена Звезда
ЦСКА Москва
62.6% (154)
Ничья:
15% (37)
Црвена Звезда
22.4% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
22.4% (55)
ЦСКА Москва:
18.7% (46)
ЦСКА Москва:
10.2% (25)
Црвена Звезда:
8.5% (21)
Ничья:
8.1% (20)
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