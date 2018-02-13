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Стадион:
Севилья
 
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Манчестер Юнайтед
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Манчестер Юнайтед

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 6 минут, которая состоится 21.02.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Манчестер Юнайтед
Севилья
32.8% (82)
Ничья:
28% (70)
Манчестер Юнайтед
39.2% (98)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
20.8% (52)
Манчестер Юнайтед:
20.8% (52)
Севилья:
10% (25)
Севилья:
8% (20)
Манчестер Юнайтед:
7.6% (19)
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