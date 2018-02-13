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Стадион:
Вильярреал
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Лион

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 16 минут, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Вильярреал - Лион
Вильярреал
45% (113)
Ничья:
22.3% (56)
Лион
32.7% (82)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
17.9% (45)
Ничья:
14.3% (36)
Лион:
13.5% (34)
Вильярреал:
11.6% (29)
Лион:
9.2% (23)
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