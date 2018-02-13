Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Лион

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Стадион: Эстадио де ла Керамика
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Вильярреал (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 18.02.2018 Эспаньол 1:1 Вильярреал П
- 15.02.2018 Лион 3:1 Вильярреал ЛЕ
- 10.02.2018 Вильярреал 1:2 Алавес П
- 03.02.2018 Бетис 2:1 Вильярреал П
- 27.01.2018 Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад П
- 20.01.2018 Вильярреал 2:1 Леванте П
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Вильярреал 2:1 Леганес КК
- 07.01.2018 Вильярреал 1:1 Депортиво П
- 04.01.2018 Леганес 1:0 Вильярреал КК
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 17.12.2017 Сельта 0:1 Вильярреал П
- 10.12.2017 Вильярреал 0:2 Барселона П
- 07.12.2017 Вильярреал 0:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 03.12.2017 Леганес 3:1 Вильярреал П
- 30.11.2017 Вильярреал 3:0 Понферрадина КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 23.11.2017 Астана 2:3 Вильярреал ЛЕ
- 19.11.2017 Атлетик Б 1:1 Вильярреал П
- 05.11.2017 Вильярреал 2:0 Малага П
Лион (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 18.02.2018 Лилль 2:2 Лион Л1
- 15.02.2018 Лион 3:1 Вильярреал ЛЕ
- 11.02.2018 Лион 0:2 Ренн Л1
- 07.02.2018 Монпелье 1:2 Лион КФ
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 28.01.2018 Бордо 3:1 Лион Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 Генгам 0:2 Лион Л1
- 14.01.2018 Лион 1:1 Анже Л1
- 06.01.2018 Нанси 2:3 Лион КФ
- 20.12.2017 Тулуза 1:2 Лион Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
- 13.12.2017 Монпелье 4:1 Лион КЛ
- 10.12.2017 Амьен 1:2 Лион Л1
- 07.12.2017 Аталанта 1:0 Лион ЛЕ
- 03.12.2017 Кан 1:2 Лион Л1
- 29.11.2017 Лион 1:2 Лилль Л1
- 26.11.2017 Ницца 0:5 Лион Л1
- 23.11.2017 Лион 4:0 Аполлон ЛЕ
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
— ЦСКА Москва
— Спортинг Л
— Атлетик Б
— Арсенал
— Локомотив Москва
— Милан
— Боруссия Д
— Ред Булл Зальцбург
— Марсель
— Селтик
— Виктория Пльзень
— Динамо Киев
— Лион
— Атлетико М
— РБ Лейпциг
— Стяуа
1/4 финала
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1/2 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - ЛионДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 16 минут, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Вильярреал - Лион
Вильярреал
45% (113)
Ничья:
22.3% (56)
Лион
32.7% (82)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вильярреал:
17.9% (45)
1:1 Ничья:
14.3% (36)
1:2 Лион:
13.5% (34)
1:0 Вильярреал:
11.6% (29)
0:1 Лион:
9.2% (23)
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