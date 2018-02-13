Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Астана

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Стадион: Жозе Алваладе
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Спортинг Л (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 19.02.2018 Тондела 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 15.02.2018 Астана 1:3 Спортинг Л ЛЕ
- 11.02.2018 Спортинг Л 2:0 Фейренсе ПЛ
- 07.02.2018 Порту 1:0 Спортинг Л К
- 04.02.2018 Эшторил 2:0 Спортинг Л ПЛ
- 01.02.2018 Спортинг Л 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 27.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л КЛ
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту КЛ
- 19.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 14.01.2018 Спортинг Л 3:0 Авиш ПЛ
- 10.01.2018 Кова-Пьедаде 1:2 Спортинг Л К
- 07.01.2018 Спортинг Л 5:0 Маритиму ПЛ
- 04.01.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 29.12.2017 Белененсеш 1:1 Спортинг Л КЛ
- 21.12.2017 Спортинг Л 6:0 Униан Мадейра КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 13.12.2017 Спортинг Л 4:0 Вилаверденсе К
- 09.12.2017 Боавишта 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 05.12.2017 Барселона 2:0 Спортинг Л ЛЧ
- 01.12.2017 Спортинг Л 1:0 Белененсеш ПЛ
Астана (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 15.02.2018 Астана 1:3 Спортинг Л ЛЕ
- 04.02.2018 Хеккен 2:0 Астана ТМК
- 26.01.2018 Краснодар 1:3 Астана ТМК
- 22.01.2018 Спартак Москва 2:3 Астана ТМК
- 07.12.2017 Славия Прага 0:1 Астана ЛЕ
- 23.11.2017 Астана 2:3 Вильярреал ЛЕ
- 05.11.2017 Астана 2:0 Акжайык ПЛ
- 02.11.2017 Маккаби Тель-Авив 0:1 Астана ЛЕ
- 28.10.2017 Астана 0:2 Кайрат ПЛ
- 25.10.2017 Астана 4:0 Окжетпес ПЛ
- 22.10.2017 Ордабасы 2:1 Астана ПЛ
- 19.10.2017 Астана 4:0 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 15.10.2017 Астана 2:1 Иртыш Павлодар ПЛ
- 11.10.2017 Шахтёр Караганда 0:1 Астана ПЛ
- 01.10.2017 Тобол 1:1 Астана ПЛ
- 28.09.2017 Астана 1:1 Славия Прага ЛЕ
- 23.09.2017 Астана 2:0 Тараз ПЛ
- 18.09.2017 Кайсар 1:4 Астана ПЛ
- 14.09.2017 Вильярреал 3:1 Астана ЛЕ
- 09.09.2017 Астана 7:0 Атырау ПЛ
Последние игры между собой
Спортинг Л: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Астана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 15.02.2018 Астана 1:3 Спортинг Л Лига Европы
1/16 финала
1/8 финала
— ЦСКА Москва
— Спортинг Л
— Атлетик Б
— Арсенал
— Локомотив Москва
— Милан
— Боруссия Д
— Ред Булл Зальцбург
— Марсель
— Селтик
— Виктория Пльзень
— Динамо Киев
— Лион
— Атлетико М
— РБ Лейпциг
— Стяуа
1/4 финала
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1/2 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - АстанаДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 16 минут, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Спортинг Л - Астана
Спортинг Л
66% (163)
Ничья:
15.4% (38)
Астана
18.6% (46)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Спортинг Л:
21.5% (53)
1:0 Спортинг Л:
14.2% (35)
2:1 Спортинг Л:
11.7% (29)
1:1 Ничья:
7.7% (19)
0:0 Ничья:
7.7% (19)
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