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Стадион:
Спортинг Л
 
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Астана
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Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Астана

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 16 минут, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Спортинг Л - Астана
Спортинг Л
66% (163)
Ничья:
15.4% (38)
Астана
18.6% (46)

Вы не участвовали в прогнозе

Спортинг Л:
21.5% (53)
Спортинг Л:
14.2% (35)
Спортинг Л:
11.7% (29)
Ничья:
7.7% (19)
Ничья:
7.7% (19)
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