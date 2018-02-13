Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Копенгаген

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Копенгаген 1:4 Атлетико М ЛЕ
- 10.02.2018 Малага 0:1 Атлетико М П
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 28.01.2018 Атлетико М 3:0 Лас-Пальмас П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 09.01.2018 Атлетико М 3:0 Лерида КК
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе П
- 03.01.2018 Лерида 0:4 Атлетико М КК
- 30.12.2017 Аль-Ахли Каир 2:3 Атлетико М ТМК
- 22.12.2017 Эспаньол 1:0 Атлетико М П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад П
- 29.11.2017 Атлетико М 3:0 Эльче КК
- 25.11.2017 Леванте 0:5 Атлетико М П
Копенгаген (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 18.02.2018 Митьюлланд 3:1 Копенгаген СД
- 15.02.2018 Копенгаген 1:4 Атлетико М ЛЕ
- 10.02.2018 Копенгаген 5:1 Раннерс СД
- 04.02.2018 Копенгаген 0:1 Брондбю КД
- 30.01.2018 Шахтёр Дн 1:2 Копенгаген ТМК
- 25.01.2018 Копенгаген 0:0 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 22.01.2018 Зенит 5:0 Копенгаген ТМК
- 18.01.2018 Копенгаген 4:0 Вайле ТМК
- 10.12.2017 Ольборг 1:1 Копенгаген СД
- 07.12.2017 Копенгаген 2:0 Шериф ЛЕ
- 03.12.2017 Копенгаген 1:3 Нордшелланн СД
- 26.11.2017 Копенгаген 5:1 Люнгбю СД
- 23.11.2017 Локомотив Москва 2:1 Копенгаген ЛЕ
- 19.11.2017 Сённерйюск 3:0 Копенгаген СД
- 05.11.2017 Копенгаген 0:1 Брондбю СД
- 02.11.2017 Копенгаген 3:0 Фастав Злин ЛЕ
- 29.10.2017 Хорсенс 1:1 Копенгаген СД
- 22.10.2017 Копенгаген 4:0 Орхус СД
- 19.10.2017 Фастав Злин 1:1 Копенгаген ЛЕ
- 15.10.2017 Оденсе 1:0 Копенгаген СД
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
— ЦСКА Москва
— Спортинг Л
— Атлетик Б
— Арсенал
— Локомотив Москва
— Милан
— Боруссия Д
— Ред Булл Зальцбург
— Марсель
— Селтик
— Виктория Пльзень
— Динамо Киев
— Лион
— Атлетико М
— РБ Лейпциг
— Стяуа
1/4 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - КопенгагенДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 16 минут, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Копенгаген
Атлетико М
61.1% (151)
Ничья:
15.4% (38)
Копенгаген
23.5% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
25.9% (64)
0:1 Копенгаген:
9.7% (24)
0:0 Ничья:
7.7% (19)
1:1 Ничья:
7.7% (19)
1:0 Атлетико М:
7.7% (19)
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