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Стадион:
Атлетико М
 
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Копенгаген
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Копенгаген

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 16 минут, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Копенгаген
Атлетико М
61.1% (151)
Ничья:
15.4% (38)
Копенгаген
23.5% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
25.9% (64)
Копенгаген:
9.7% (24)
Ничья:
7.7% (19)
Ничья:
7.7% (19)
Атлетико М:
7.7% (19)
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