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Стадион:
Лацио
 
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Стяуа
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Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Стяуа

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 16 минут, которая состоится 22.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Лацио - Стяуа
Лацио
68.2% (165)
Ничья:
12% (29)
Стяуа
19.8% (48)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
26% (63)
Лацио:
14% (34)
Лацио:
12.8% (31)
Стяуа:
8.3% (20)
Ничья:
7.4% (18)
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