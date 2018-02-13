Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Стяуа

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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Лацио (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 19.02.2018 Лацио 2:0 Верона СA
- 15.02.2018 Стяуа 1:0 Лацио ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 05.02.2018 Лацио 1:2 Дженоа СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 24.01.2018 Лацио 3:0 Удинезе СA
- 21.01.2018 Лацио 5:1 Кьево СA
- 06.01.2018 СПАЛ 2013 2:5 Лацио СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 26.12.2017 Лацио 1:0 Фиорентина КИ
- 23.12.2017 Лацио 4:0 Кротоне СA
- 17.12.2017 Аталанта 3:3 Лацио СA
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 11.12.2017 Лацио 1:3 Торино СA
- 07.12.2017 Зульте-Варегем 3:2 Лацио ЛЕ
- 03.12.2017 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 26.11.2017 Лацио 1:1 Фиорентина СA
- 23.11.2017 Лацио 1:1 Витесс ЛЕ
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио СA
Стяуа (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 18.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Стяуа ПЛ
- 15.02.2018 Стяуа 1:0 Лацио ЛЕ
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 03.02.2018 Газ Метан Mедиаш 1:2 Стяуа ПЛ
- 25.01.2018 Адмира 3:2 Стяуа ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 10.12.2017 Ботошани 0:3 Стяуа ПЛ
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Стяуа 4:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 26.11.2017 Астра 2:0 Стяуа ПЛ
- 23.11.2017 Виктория Пльзень 2:0 Стяуа ЛЕ
- 17.11.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа ПЛ
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.11.2017 Стяуа 1:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа ПЛ
- 22.10.2017 Стяуа 7:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 19.10.2017 Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Стяуа ЛЕ
- 13.10.2017 Волунтари 0:0 Стяуа ПЛ
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа ПЛ
- 28.09.2017 Лугано 1:2 Стяуа ЛЕ
Последние игры между собой
Лацио: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Стяуа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 15.02.2018 Стяуа 1:0 Лацио Лига Европы
1/16 финала
1/8 финала
— ЦСКА Москва
— Спортинг Л
— Атлетик Б
— Арсенал
— Локомотив Москва
— Милан
— Боруссия Д
— Ред Булл Зальцбург
— Марсель
— Селтик
— Виктория Пльзень
— Динамо Киев
— Лион
— Атлетико М
— РБ Лейпциг
— Стяуа
1/4 финала
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1/2 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - СтяуаДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 16 минут, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Лацио - Стяуа
Лацио
68.2% (165)
Ничья:
12% (29)
Стяуа
19.8% (48)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лацио:
26% (63)
2:1 Лацио:
14% (34)
1:0 Лацио:
12.8% (31)
0:1 Стяуа:
8.3% (20)
1:1 Ничья:
7.4% (18)
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