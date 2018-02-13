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Зенит
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Селтик

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 16 минут, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Зенит - Селтик
Зенит
59.5% (147)
Ничья:
22.7% (56)
Селтик
17.8% (44)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
21.5% (53)
Зенит:
16.2% (40)
Ничья:
12.6% (31)
Ничья:
9.7% (24)
Зенит:
8.5% (21)
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