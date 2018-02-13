Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Селтик

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Стадион: Санкт-Петербург
Предыдущие игры
Зенит (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 15.02.2018 Селтик 1:0 Зенит ЛЕ
- 10.02.2018 Зенит 3:1 Марибор ТМК
- 08.02.2018 Зенит 0:2 Вайле ТМК
- 07.02.2018 Зенит 1:0 Црвена Звезда ТМК
- 04.02.2018 Зенит 0:0 Слован Братислава ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 25.01.2018 Зенит 5:1 Славия Прага ТМК
- 22.01.2018 Зенит 5:0 Копенгаген ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 23.11.2017 Зенит 2:1 Вардар ЛЕ
- 19.11.2017 Зенит 5:0 Тосно ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
- 02.11.2017 Русенборг 1:1 Зенит ЛЕ
- 29.10.2017 Зенит 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 19.10.2017 Зенит 3:1 Русенборг ЛЕ
- 15.10.2017 Зенит 0:1 Арсенал Тула ПЛ
Селтик (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 18.02.2018 Селтик 0:0 Сент-Джонстон ПЛ
- 15.02.2018 Селтик 1:0 Зенит ЛЕ
- 10.02.2018 Селтик 3:2 Партик Тисл К
- 03.02.2018 Килмарнок 1:0 Селтик ПЛ
- 30.01.2018 Селтик 3:1 Хартс ПЛ
- 27.01.2018 Селтик 1:0 Хиберниан ПЛ
- 23.01.2018 Партик Тисл 1:2 Селтик ПЛ
- 20.01.2018 Селтик 5:0 Брихин Сити К
- 30.12.2017 Селтик 0:0 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 26.12.2017 Данди 0:2 Селтик ПЛ
- 23.12.2017 Селтик 3:0 Абердин ПЛ
- 20.12.2017 Селтик 2:0 Партик Тисл ПЛ
- 17.12.2017 Хартс 4:0 Селтик ПЛ
- 13.12.2017 Селтик 3:1 Гамильтон Академикал ПЛ
- 10.12.2017 Хиберниан 2:2 Селтик ПЛ
- 05.12.2017 Селтик 0:1 Андерлехт ЛЧ
- 02.12.2017 Селтик 5:1 Мотеруэлл ПЛ
- 29.11.2017 Мотеруэлл 1:1 Селтик ПЛ
- 26.11.2017 Мотеруэлл 0:2 Селтик КЛ
- 22.11.2017 ПСЖ 7:1 Селтик ЛЧ
Последние игры между собой
Зенит: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Селтик: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 15.02.2018 Селтик 1:0 Зенит Лига Европы
1/16 финала
1/8 финала
— ЦСКА Москва
— Спортинг Л
— Атлетик Б
— Арсенал
— Локомотив Москва
— Милан
— Боруссия Д
— Ред Булл Зальцбург
— Марсель
— Селтик
— Виктория Пльзень
— Динамо Киев
— Лион
— Атлетико М
— РБ Лейпциг
— Стяуа
1/4 финала
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1/2 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - СелтикДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 16 минут, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Зенит - Селтик
Зенит
59.5% (147)
Ничья:
22.7% (56)
Селтик
17.8% (44)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Зенит:
21.5% (53)
2:1 Зенит:
16.2% (40)
1:1 Ничья:
12.6% (31)
0:0 Ничья:
9.7% (24)
1:0 Зенит:
8.5% (21)
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