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Стадион:
Динамо Киев
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - АЕК

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 16 минут, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - АЕК
Динамо Киев
62.4% (151)
Ничья:
18.2% (44)
АЕК
19.4% (47)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
17.4% (42)
Динамо Киев:
16.1% (39)
Динамо Киев:
16.1% (39)
Ничья:
10.3% (25)
АЕК:
9.5% (23)
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