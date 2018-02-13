Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - АЕК

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Стадион: Олимпийский (Киев)
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Динамо Киев (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 18.02.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 15.02.2018 АЕК 1:1 Динамо Киев ЛЕ
- 11.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Динамо Киев ТМК
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
- 20.01.2018 Хёугесунн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 10.12.2017 Александрия 0:0 Динамо Киев ПЛ
- 07.12.2017 Динамо Киев 4:1 Партизан ЛЕ
- 03.12.2017 Динамо Киев 5:1 Мариуполь ПЛ
- 29.11.2017 Десна 0:2 Динамо Киев К
- 26.11.2017 Сталь Каменское 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 23.11.2017 Скендербеу 3:2 Динамо Киев ЛЕ
- 18.11.2017 Звезда Кропивницкий 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 05.11.2017 Динамо Киев 2:1 Ворскла ПЛ
- 02.11.2017 Янг Бойз 0:1 Динамо Киев ЛЕ
- 29.10.2017 Карпаты 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 25.10.2017 Александрия 2:3 Динамо Киев К
- 22.10.2017 Динамо Киев 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.10.2017 Динамо Киев 2:2 Янг Бойз ЛЕ
АЕК (последние 20 матчей: +13 =7 -0)
- 18.02.2018 АЕК 4:0 Ксанти С
- 15.02.2018 АЕК 1:1 Динамо Киев ЛЕ
- 11.02.2018 АЕК 1:0 Астерас С
- 07.02.2018 АЕК 2:1 Олимпиакос К
- 04.02.2018 Олимпиакос 1:2 АЕК С
- 27.01.2018 АЕК 2:0 Ламия С
- 24.01.2018 Олимпиакос 0:0 АЕК К
- 20.01.2018 Лариса 0:0 АЕК С
- 14.01.2018 АЕК 3:1 ПАС Янина С
- 09.01.2018 АЕК 1:0 Панаитоликос К
- 06.01.2018 Панаитоликос 1:4 АЕК С
- 20.12.2017 Панаитоликос 0:4 АЕК К
- 16.12.2017 АЕК 0:0 Аполлон Смирнис С
- 11.12.2017 АЕК 3:1 АОК Керкира С
- 07.12.2017 Аустрия Вена 0:0 АЕК ЛЕ
- 03.12.2017 Левадиакос 0:2 АЕК С
- 30.11.2017 Каллитея 2:3 АЕК К
- 27.11.2017 АЕК 3:0 Платаниас С
- 23.11.2017 АЕК 2:2 Риека ЛЕ
- 19.11.2017 Панатинаикос 1:1 АЕК С
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
АЕК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 15.02.2018 АЕК 1:1 Динамо Киев Лига Европы
1/16 финала
1/8 финала
— ЦСКА Москва
— Спортинг Л
— Атлетик Б
— Арсенал
— Локомотив Москва
— Милан
— Боруссия Д
— Ред Булл Зальцбург
— Марсель
— Селтик
— Виктория Пльзень
— Динамо Киев
— Лион
— Атлетико М
— РБ Лейпциг
— Стяуа
1/4 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - АЕКДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 16 минут, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - АЕК
Динамо Киев
62.4% (151)
Ничья:
18.2% (44)
АЕК
19.4% (47)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Динамо Киев:
17.4% (42)
1:0 Динамо Киев:
16.1% (39)
2:1 Динамо Киев:
16.1% (39)
0:0 Ничья:
10.3% (25)
0:1 АЕК:
9.5% (23)
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