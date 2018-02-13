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Стадион:
Ред Булл Зальцбург
 
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Реал Сосьедад
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Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 21 минуту, которая состоится 22.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург
47.1% (112)
Ничья:
19.3% (46)
Реал Сосьедад
33.6% (80)

Вы не участвовали в прогнозе

Ред Булл Зальцбург:
18.9% (45)
Реал Сосьедад:
13% (31)
Ничья:
12.6% (30)
Ред Булл Зальцбург:
9.7% (23)
Реал Сосьедад:
9.7% (23)
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