Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад

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Стадион: Ред Булл Арена
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 18.02.2018 Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 15.02.2018 Реал Сосьедад 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 10.02.2018 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 03.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Адмира Б
- 30.01.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Аниф ТМК
- 27.01.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Рид ТМК
- 20.01.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Виктория Пльзень ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 12.01.2018 Ред Булл Зальцбург 13:1 Вальс Грюнау ТМК
- 16.12.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК Б
- 10.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 07.12.2017 Марсель 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 03.12.2017 Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 29.11.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Маттерсбург Б
- 26.11.2017 Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 23.11.2017 Ред Булл Зальцбург 3:0 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 19.11.2017 Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Б
- 05.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 02.11.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 Коньяспор ЛЕ
- 28.10.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Б
Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 18.02.2018 Реал Сосьедад 3:0 Леванте П
- 15.02.2018 Реал Сосьедад 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 02.02.2018 Реал Сосьедад 5:0 Депортиво П
- 27.01.2018 Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад П
- 21.01.2018 Реал Сосьедад 1:2 Сельта П
- 14.01.2018 Реал Сосьедад 2:4 Барселона П
- 07.01.2018 Леганес 1:0 Реал Сосьедад П
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 16.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад П
- 10.12.2017 Реал Сосьедад 0:2 Малага П
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад П
- 29.11.2017 Реал Сосьедад 2:3 Лерида КК
- 26.11.2017 Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас П
- 23.11.2017 Русенборг 0:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 17.11.2017 Жирона 1:1 Реал Сосьедад П
- 05.11.2017 Реал Сосьедад 3:1 Эйбар П
- 02.11.2017 Реал Сосьедад 3:0 Вардар ЛЕ
- 29.10.2017 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад П
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Реал Сосьедад: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 15.02.2018 Реал Сосьедад 2:2 Ред Булл Зальцбург Лига Европы
1/16 финала
1/8 финала
— ЦСКА Москва
— Спортинг Л
— Атлетик Б
— Арсенал
— Локомотив Москва
— Милан
— Боруссия Д
— Ред Булл Зальцбург
— Марсель
— Селтик
— Виктория Пльзень
— Динамо Киев
— Лион
— Атлетико М
— РБ Лейпциг
— Стяуа
1/4 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург - Реал СосьедадДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 21 минуту, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург
47.1% (112)
Ничья:
19.3% (46)
Реал Сосьедад
33.6% (80)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ред Булл Зальцбург:
18.9% (45)
1:2 Реал Сосьедад:
13% (31)
1:1 Ничья:
12.6% (30)
2:0 Ред Булл Зальцбург:
9.7% (23)
0:1 Реал Сосьедад:
9.7% (23)
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