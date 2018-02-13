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Марсель
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Текстовая онлайн трансляция матча Брага - Марсель

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 20 минут, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Брага - Марсель
Брага
33.1% (79)
Ничья:
25.1% (60)
Марсель
41.8% (100)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
19.7% (47)
Марсель:
18% (43)
Брага:
14.2% (34)
Марсель:
11.7% (28)
Марсель:
9.2% (22)
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