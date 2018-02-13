Текстовая онлайн трансляция матча Брага - Марсель

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Стадион: Брага Мунисипал
Предыдущие игры
Брага (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 18.02.2018 Витория Гимарайнш 0:5 Брага ПЛ
- 15.02.2018 Марсель 3:0 Брага ЛЕ
- 10.02.2018 Брага 3:1 Витория Сетубал ПЛ
- 03.02.2018 Порту 3:1 Брага ПЛ
- 30.01.2018 Брага 2:0 Авиш ПЛ
- 20.01.2018 Портимоненсе 1:2 Брага ПЛ
- 13.01.2018 Брага 1:3 Бенфика ПЛ
- 06.01.2018 Брага 2:1 Риу Аве ПЛ
- 03.01.2018 Боавишта 1:3 Брага ПЛ
- 29.12.2017 Брага 2:2 Портимоненсе КЛ
- 22.12.2017 Витория Сетубал 2:1 Брага КЛ
- 16.12.2017 Брага 4:0 Белененсеш ПЛ
- 12.12.2017 Маритиму 1:0 Брага ПЛ
- 07.12.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Брага ЛЕ
- 03.12.2017 Брага 3:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 27.11.2017 Брага 3:1 Фейренсе ПЛ
- 23.11.2017 Брага 3:1 Хоффенхайм ЛЕ
- 18.11.2017 Риу Аве 1:0 Брага К
- 05.11.2017 Спортинг Л 2:2 Брага ПЛ
- 02.11.2017 Лудогорец 1:1 Брага ЛЕ
Марсель (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 18.02.2018 Марсель 1:0 Бордо Л1
- 15.02.2018 Марсель 3:0 Брага ЛЕ
- 09.02.2018 Сент-Этьен 2:2 Марсель Л1
- 06.02.2018 Бур-Перонна 0:9 Марсель КФ
- 02.02.2018 Марсель 6:3 Метц Л1
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 23.01.2018 Эпиналь 0:2 Марсель КФ
- 19.01.2018 Кан 0:2 Марсель Л1
- 16.01.2018 Марсель 2:0 Страсбург Л1
- 13.01.2018 Ренн 0:3 Марсель Л1
- 07.01.2018 Марсель 1:0 Валансьен КФ
- 20.12.2017 Марсель 3:1 Труа Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
- 13.12.2017 Ренн 2:2 Марсель КЛ
- 10.12.2017 Марсель 3:0 Сент-Этьен Л1
- 07.12.2017 Марсель 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 03.12.2017 Монпелье 1:1 Марсель Л1
- 29.11.2017 Метц 0:3 Марсель Л1
- 26.11.2017 Марсель 1:0 Генгам Л1
- 23.11.2017 Коньяспор 1:1 Марсель ЛЕ
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
— ЦСКА Москва
— Спортинг Л
— Атлетик Б
— Арсенал
— Локомотив Москва
— Милан
— Боруссия Д
— Ред Булл Зальцбург
— Марсель
— Селтик
— Виктория Пльзень
— Динамо Киев
— Лион
— Атлетико М
— РБ Лейпциг
— Стяуа
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Брага - МарсельДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 20 минут, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Брага - Марсель
Брага
33.1% (79)
Ничья:
25.1% (60)
Марсель
41.8% (100)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
19.7% (47)
1:2 Марсель:
18% (43)
2:1 Брага:
14.2% (34)
0:1 Марсель:
11.7% (28)
0:2 Марсель:
9.2% (22)
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