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Стадион: Сан-Мамес
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Атлетик Б (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Спартак Москва 1:3 Атлетик Б ЛЕ
- 09.02.2018 Атлетик Б 0:0 Лас-Пальмас П
- 04.02.2018 Жирона 2:0 Атлетик Б П
- 26.01.2018 Атлетик Б 1:1 Эйбар П
- 22.01.2018 Атлетик Б 0:0 Рудес ТМК
- 19.01.2018 Хетафе 2:2 Атлетик Б П
- 14.01.2018 Эспаньол 1:1 Атлетик Б П
- 07.01.2018 Атлетик Б 2:0 Алавес П
- 22.12.2017 Бетис 0:2 Атлетик Б П
- 16.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад П
- 10.12.2017 Леванте 1:2 Атлетик Б П
- 07.12.2017 Заря 0:2 Атлетик Б ЛЕ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 29.11.2017 Атлетик Б 0:1 Форментера КК
- 26.11.2017 Депортиво 2:2 Атлетик Б П
- 23.11.2017 Атлетик Б 3:2 Герта ЛЕ
- 19.11.2017 Атлетик Б 1:1 Вильярреал П
- 05.11.2017 Сельта 3:1 Атлетик Б П
- 02.11.2017 Атлетик Б 1:0 Эстерсунд ЛЕ
Спартак Москва (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 15.02.2018 Спартак Москва 1:3 Атлетик Б ЛЕ
- 07.02.2018 Спартак Москва 2:1 Спарта Прага ТМК
- 03.02.2018 Спартак Москва 1:2 Хэбей Форчун ТМК
- 31.01.2018 Спартак Москва 0:0 ЦСКА София ТМК
- 22.01.2018 Спартак Москва 2:3 Астана ТМК
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 01.12.2017 Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 21.11.2017 Спартак Москва 1:1 Марибор ЛЧ
- 18.11.2017 Краснодар 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 05.11.2017 Спартак Москва 3:1 Уфа ПЛ
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2017 Спартак Москва 5:2 Спартак-Нальчик К
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 13.10.2017 Ахмат 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 30.09.2017 Спартак Москва 2:0 Урал ПЛ
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Спартак Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 15.02.2018 Спартак Москва 1:3 Атлетик Б Лига Европы
1/16 финала
1/8 финала
— ЦСКА Москва
— Спортинг Л
— Атлетик Б
— Арсенал
— Локомотив Москва
— Милан
— Боруссия Д
— Ред Булл Зальцбург
— Марсель
— Селтик
— Виктория Пльзень
— Динамо Киев
— Лион
— Атлетико М
— РБ Лейпциг
— Стяуа
1/4 финала
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1/2 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Спартак МоскваДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 21 минуту, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Атлетик Б - Спартак Москва
Атлетик Б
47.9% (116)
Ничья:
23.1% (56)
Спартак Москва
28.9% (70)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
16.5% (40)
2:1 Атлетик Б:
16.1% (39)
2:0 Атлетик Б:
14% (34)
0:1 Спартак Москва:
9.9% (24)
1:2 Спартак Москва:
8.7% (21)
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