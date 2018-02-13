  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
  5. 1/16 финала
Стадион:
Атлетик Б
 
Позже
Спартак Москва
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Атлетик Б - Спартак Москва
Атлетик Б
47.9% (116)
Ничья:
23.1% (56)
Спартак Москва
28.9% (70)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
16.5% (40)
Атлетик Б:
16.1% (39)
Атлетик Б:
14% (34)
Спартак Москва:
9.9% (24)
Спартак Москва:
8.7% (21)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация