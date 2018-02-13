Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Эстерсунд

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Стадион: Эмирейтс
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 07.01.2018 Ноттингем Форест 4:2 Арсенал К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 07.12.2017 Арсенал 6:0 БАТЭ ЛЕ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 29.11.2017 Арсенал 5:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
Эстерсунд (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 27.01.2018 Локомотив Москва 3:3 Эстерсунд ТМК
- 24.01.2018 Сундсвалль 1:0 Эстерсунд ТМК
- 07.12.2017 Герта 1:1 Эстерсунд ЛЕ
- 23.11.2017 Эстерсунд 2:0 Заря ЛЕ
- 05.11.2017 Йёнчёпинг 0:0 Эстерсунд А
- 02.11.2017 Атлетик Б 1:0 Эстерсунд ЛЕ
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд А
- 19.10.2017 Эстерсунд 2:2 Атлетик Б ЛЕ
- 14.10.2017 Эстерсунд 3:0 Эребру А
- 10.10.2017 Хернёсанд 0:2 Эстерсунд К
- 01.10.2017 Эстерсунд 0:0 Хеккен А
- 28.09.2017 Эстерсунд 1:0 Герта ЛЕ
- 24.09.2017 Кальмар 2:1 Эстерсунд А
- 20.09.2017 Эстерсунд 2:2 Мальмё А
- 17.09.2017 Сириус 0:5 Эстерсунд А
- 14.09.2017 Заря 0:2 Эстерсунд ЛЕ
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Эстерсунд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал Лига Европы
1/16 финала
1/8 финала
— ЦСКА Москва
— Спортинг Л
— Атлетик Б
— Арсенал
— Локомотив Москва
— Милан
— Боруссия Д
— Ред Булл Зальцбург
— Марсель
— Селтик
— Виктория Пльзень
— Динамо Киев
— Лион
— Атлетико М
— РБ Лейпциг
— Стяуа
1/4 финала
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1/2 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - ЭстерсундДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 25 минут, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Арсенал - Эстерсунд
Арсенал
63.9% (152)
Ничья:
14.7% (35)
Эстерсунд
21.4% (51)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Арсенал:
19.3% (46)
0:1 Эстерсунд:
11.3% (27)
3:0 Арсенал:
9.7% (23)
2:1 Арсенал:
8.4% (20)
0:0 Ничья:
8% (19)
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