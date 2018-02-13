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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Лудогорец

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 21 минуту, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Милан - Лудогорец
Милан
68.2% (163)
Ничья:
14.6% (35)
Лудогорец
17.2% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
23% (55)
Милан:
16.7% (40)
Милан:
11.7% (28)
Ничья:
8.8% (21)
Лудогорец:
6.7% (16)
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