Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Лудогорец

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Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан ЛЕ
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
- 07.12.2017 Риека 2:0 Милан ЛЕ
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
- 26.11.2017 Милан 0:0 Торино СA
- 23.11.2017 Милан 5:1 Аустрия Вена ЛЕ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Сассуоло 0:2 Милан СA
Лудогорец (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 18.02.2018 Лудогорец 4:1 Славия София ППЛ
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан ЛЕ
- 03.02.2018 Арсенал Тула 0:1 Лудогорец ТМК
- 14.12.2017 ЦСКА София 2:1 Лудогорец К
- 11.12.2017 Пирин Благоевград 0:2 Лудогорец ППЛ
- 07.12.2017 Хоффенхайм 1:1 Лудогорец ЛЕ
- 04.12.2017 Лудогорец 2:0 Дунав ППЛ
- 30.11.2017 Верея 2:1 Лудогорец ППЛ
- 27.11.2017 Лудогорец 3:0 Витоша Быстрица ППЛ
- 23.11.2017 Лудогорец 1:2 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 18.11.2017 Локомотив Пловдив 0:3 Лудогорец ППЛ
- 05.11.2017 Лудогорец 1:2 ЦСКА София ППЛ
- 02.11.2017 Лудогорец 1:1 Брага ЛЕ
- 29.10.2017 Лудогорец 2:0 Левски София ППЛ
- 26.10.2017 Лудогорец 1:1 Берое К
- 23.10.2017 Лудогорец 4:0 Этар ППЛ
- 19.10.2017 Брага 0:2 Лудогорец ЛЕ
- 14.10.2017 Черно Море 0:1 Лудогорец ППЛ
- 01.10.2017 Лудогорец 2:0 Берое ППЛ
- 28.09.2017 Лудогорец 2:1 Хоффенхайм ЛЕ
Последние игры между собой
Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан Лига Европы
1/16 финала
1/8 финала
— ЦСКА Москва
— Спортинг Л
— Атлетик Б
— Арсенал
— Локомотив Москва
— Милан
— Боруссия Д
— Ред Булл Зальцбург
— Марсель
— Селтик
— Виктория Пльзень
— Динамо Киев
— Лион
— Атлетико М
— РБ Лейпциг
— Стяуа
1/4 финала
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1/2 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - ЛудогорецДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 21 минуту, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч Милан - Лудогорец
Милан
68.2% (163)
Ничья:
14.6% (35)
Лудогорец
17.2% (41)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Милан:
23% (55)
1:0 Милан:
16.7% (40)
2:1 Милан:
11.7% (28)
0:0 Ничья:
8.8% (21)
1:2 Лудогорец:
6.7% (16)
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